Israel angrep Gazastripen etter rakettangrep

Hamas ga kort tid før rakettangrepet israelske myndigheter frist til klokka 18 lokal tid med å trekke soldater og politifolk vekk fra al-Aqsa-moskeen i det okkuperte Øst-Jerusalem.

Det skjedde etter voldsomme sammenstøt mellom palestinske demonstranter og israelske sikkerhetsstyrker ved moskeen i morgentimene mandag.

Over 8.000 palestinere hadde barrikadert seg ved moskeen for å hindre jødiske nasjonalister i å ta seg inn på Haram al-Sharif, plassen jødene omtaler som Tempelhøyden.

Mange såret

Ifølge Palestinas Røde Halvmåne ble over 330 palestinere såret da israelske sikkerhetsstyrker stormet området og brukte sjokkgranater og tåregass mot demonstrantene. Over 250 ble sendt til sykehus, og tilstanden for flere av de skadde skal være livstruende.

Israelsk politi forbød deltakerne i en varslet marsj, arrangert av jødiske nasjonalister, fra å gå gjennom den muslimske delen av Gamlebyen og ta seg opp på Haram al-Sharif.

Arrangørene avlyste deretter marsjen, som holdes hvert år for å feire Israels okkupasjon av Øst-Jerusalem i 1967.

Rakettangrep

Da fristen Hamas ga Israel for å trekke sikkerhetsstyrkene vekk fra al-Aqsa-moskeen, utløp, lød lyden av luftvernsirener i Jerusalem, Beit Shemesh og Ashkelon.

Ifølge det israelske forsvaret ble det avfyrt sju raketter fra Gazastripen. To av dem ble skutt ned av det israelsk rakettforsvaret og tre landet i ubebodde områder.

En rakett skal ha ødelagt en bygning i Kiryat Anavim, en kibbutz drøyt 10 kilometer vest for Jerusalem, men det er ikke meldt om personskader.

En 49-åring ble ifølge israelske medier lettere såret av splinter da en annen rakett slo ned i Sderot-området nær grensa til Gazastripen.

Senere mandag ble det meldt om flere rakettangrep, men heller ikke disse skal ha forårsaket personskader eller større ødeleggelser.

Angrep Gazastripen

Hamas sier i en kunngjøring at mandagens rakettangrep var et svar på israelske «forbrytelser og aggresjon».

Kort tid etter rakettangrepet angrep Israel flere mål på Gazastripen. Ifølge palestinske myndigheter og medier ble ni sivile drept i et angrep i Beit Hanoun nord på Gazastripen, tre av dem barn.

En talsperson for det israelske forsvaret, Jonathan Conricus, sier at meldingene granskes.

Hamas-ledere drept

Den israelske forsvarsledelsen opplyser derimot på Twitter å ha angrepet og drept tre Hamas-ledere på Gazastripen.

Hamas bekrefter at en av lederne av bevegelsens væpnede gren, Ezzedine al-Qassam-brigadene, ble drept i Beit Hanoun.

Muhammad Abdullah Fayyad kom kjørende på motorsykkel og skal ha blitt drept i et israelsk droneangrep. Det er uklart om de ni sivile ofrene ble drept i dette angrepet.

Tråkket over streken

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at Hamas ved å skyte raketter mot Jerusalem har tråkket over streken og han lover et kraftfullt svar.

– Vi kommer ikke til å akseptere et angrep mot vårt territorium, i vår hovedstad, på våre innbyggere og soldater. Uansett hvem som angriper oss, vil måtte betale en høy pris, sa han.

Israel har de siste dagene fått kritikk fra flere hold for overdreven maktbruk mot ubevæpnede demonstranter, men FNs sikkerhetsråd kom ikke med noen uttalelse etter sitt hastig sammenkalte møte mandag.

USA sa nei til norsk utkast

USA satte foten ned for et utkast til uttalelse, ført i pennen av Norge, som rettet skarp kritikk mot Israel.

AFP og AP har lest utkastet der Israel bes om «å innstille aktiviteten i bosetningene, rivingen av hus og utkastelser, inkludert i Øst-Jerusalem, i tråd med sine forpliktelser i henhold til humanitær lov».

Utkastet ber samtidig Israel avstå fra handlinger «som forverrer den spente situasjonen og undergraver en levedyktig tostatsløsning» og ber partene «avstå fra provoserende handlinger og retorikk, og opprettholde og respektere historisk status quo ved de hellige stedene».

Må få be i fred

Det norske utkastet til uttalelse understreker også «at troende muslimer må få anledning til å be i fred ved de hellige stedene, uten vold, trusler og provokasjoner».

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) var derimot mer forsiktig da hun ble intervjuet av TV2 mandag kveld.

– Begge sider må bidra til å dempe den meget spente situasjonen, sa hun.

– Det vi i Sikkerhetsrådet har gjort, er å fokusere på at alle krefter på begge sider nå må bidra til å ikke gi rom for de ytterliggående kreftene, sa Søreide.