Amnesty gir Navalnyj tilbake statusen som samvitsfange

Ein støttespelar av Navalnyj sa ifølgje CNN tidlegare fredag til canadiske lovgivarar at han hadde fått beskjed om at Amnesty ville gi Navalnyj status som samvitsfange igjen.

– Eg kan stadfeste at det stemmer, og at det kjem ei fråsegn frå det internasjonale sekretariatet vårt snart, skriv Egenæs i ein SMS til NTB.

No får han statusen tilbake, stadfestar Amnesty Internationals generalsekretær i Noreg, John Peder Egenæs overfor NTB.

