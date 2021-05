Terrortiltalt kvinne (30) dømd til tre år og eit halvt års fengsel for deltaking i IS

Oslo tingrett kunngjorde tysdag ettermiddag dommen i saka mot kvinna som har vore tiltalt for deltaking i ekstremistgruppa IS i seks år.

Dommen er den første i sitt slag i norsk rettshistorie. Aldri før har ei kvinne stått tiltalt for terrordeltaking fordi ho stelte heime og passa barna medan ektemennene hennar var ute og kriga for IS i Syria. Kvinna kjempa ikkje sjølv for IS med våpen i hand, men bidraget hennar i heimen var avgjerande for at dei tre ektemennene hennar kunne gjere ein aktiv innsats for ekstremistgruppa, meiner påtalemakta.

Aktor bad om fire års fengsel då han konkluderte i prosedyren sin for retten 23. mars.

Nekta straffskuld

– Vi meiner at ho har vore ein deltakar i Isil over mange år, og at bidraget hennar har vore å leggje til rette for neste generasjon og ta vare på ektemannen. Dette har vore viktig for Isils statsbygging og vidareføring av organisasjonen, sa statsadvokat Geir Evanger til NTB.

Tiltalen er for det meste basert på opplysningar ho sjølv har gitt politiet i avhøyr, og ho nektar ikkje for det mest vesentlege i gjerningsbeskrivinga. Likevel har ho heile vegen nekta straffskuld, først og fremst fordi ho ikkje hadde noka moglegheit til å komme seg ut av dei IS-kontrollerte områda i Syria i åra frå 2013 til 2019.

– Ho ville heim, men vart tvinga til å bli. Det er kjernen i forsvaret vårt av henne, sa Nordhus.

Radikalisert og forelska

Den no 30 år gamle kvinna var 22 år gammal då ho radikalisert og forelska selde unna eigedelar her heime, tok toget til Sverige og sette seg på flyet til Syria for å slutte seg til ektemannen, den norsk-chilenske framandkrigaren Bastian Vasquez.

Sju år seinare vart ho berga ut av den berykta al-Hol-leiren av norske styresmakter. Den direkte årsaka til at Solberg-regjeringa gjekk til eit så omstridd skritt, var den visstnok alvorlege helsetilstanden til den fem år gamle sonen til kvinna. Avgjerda vekte betydeleg harme i Framstegspartiet – fleire framståande representantar for partiet har heilt fram til rettssaka byrja i starten av mars, sådd tvil om grunnlaget for å hente den vesle familien heim.

Fire dagar etter at kvinna sette beina sine på norsk jord for første gong på over sju år, trekte Frp seg ut av regjeringssamarbeidet.