Stadig færre tenåringsaborter i Sverige

Det store flertallet av abortene, 96 prosent, var såkalte medisinske aborter. Det innebærer at graviditeten avbrytes med legemiddelbehandling i to steg.

Samtidig som antallet har gått ned, har tilgjengeligheten på aborter økt, ettersom kvinnen ikke trenger å dra på sykehus for å gjennomføre abort, men kan være hjemme.

– Det er gledelig ettersom det er noe man har arbeidet for. Det er jo bedre med velfungerende prevensjonsmidler enn aborter, sier Inga-Maj Andersson ved Socialstyrelsen.

I 2010 ble det registrert 21 aborter per 1.000 jenter i aldersgruppen 15 til 19 år. I fjor var tallet rundt ni. Det har ikke vært gjennomført så få aborter som i fjor siden 2004.

Samtidig som antallet aborter har gått ned har bruken av langtidsvirkende prevensjon som hormonspiral og såkalt p-stav økt. Slike prevensjonsmidler har vært gratis for kvinner under 21 år siden 2017.

