Ropstad sier nei til Høyres nye skattekutt

– Vi mener tiden for store skattelettelser er forbi, og det blir vårt utgangspunkt i forhandlingene med Høyre og Venstre etter valget. Vi kommer til å være tydelig på dette, slår han fast.

– Vi vil heller prioritere viktige investeringer i tidlig oppvekst og for verdig eldreomsorg enn å senke det samlede skattenivået.

Ropstad forklarer posisjonen med at staten går trangere tider i møte.

Venstre har vedtatt å bevare en moderat formuesskatt, mens Høyres programkomité vil senke det samlede skattenivået og «sørge for at alle sitter igjen med mer av sin egen inntekt.»

– Tiden for store reduksjoner i skatte- og avgiftsnivået er over. Skal vi kunne si nei til store velferdskutt fremover må vi også si nei til store skattekutt, sier han til Dagens Næringsliv .

Nå varsler KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad at det ikke blir nye, store skattekutt med KrF på laget.

