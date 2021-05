Abortsaken splitter folket i fersk TV 2-måling

– Ønsket om en utvidelse er stort. Det vi skal gjøre nå er å danne en allianse med alle de andre partiene som ønsker det, og det er der det kommer til å stå nå, skal vi ha en utvidelse eller ikke. Jeg tror tiden er moden for det, sier SV-leder Audun Lysbakken.

I den ferske målingen Kantar har gjennomført for TV 2 svarer 49,7 prosent at de ønsker å bevare dagens abortlov, som gir kvinner i Norge rett til selvbestemt abort fram til uke 12 i svangerskapet.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!