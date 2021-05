NTB får kritikk av PFU for sak om vaksinering av palestinere

NTB var klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) av interesseorganisasjonen Med Israel For Fred (MIFF) som mente nyhetsbyrået brøt flere punkter i Vær varsom-plakatens regler i en sak om vaksinering av palestinere i de okkuperte israelske områdene på Vestbredden og Gazastripen.

Saken ble publisert 10. januar og hvor blant andre generalsekretæren i Amnesty Norge og statsminister Erna Solberg (H) kommenterte problemstillingen.

MIFF mente NTB hadde brutt flere regler i plakaten, blant annet retten til samtidig imøtegåelse eller tilsvar, og for feilaktige opplysninger.

Organisasjonen trakk i klagen fram at NTB utelot at Israel ikke har myndighet til å innføre sitt helsesystem i de palestinske befolkningsområdene, og at Verdens helseorganisasjon (WHO) og palestinske selvstyremyndigheter selv koordinerer vaksinearbeidet.

[ Dana Wanounou: «Som barn lærte voksne meg at det slett ikke var kult å være verken jøde eller israelsk. Det var flaut.» ]

– Burde vært bedre opplyst

NTB viste til at en rekke medier, internasjonale organisasjoner og ledere har problematisert at palestinerne ikke er omfattet av det israelske vaksineprogrammet.

Konklusjonen etter onsdagens diskusjon i utvalget endte med at NTB ikke blir felt, men får kritikk for å ha brutt punkt nummer 3.2 fordi saken burde vært bredere opplyst. Det rettes ikke kritikk for de øvrige ankepunktene MIFF anførte.

Utvalget peker på at det ved utelatelse av flere opplysninger som MIFF har påpekt, ble skapt et misvisende inntrykk og at leserne ikke ble tilstrekkelig opplyst.

[ Israel har funnet 2.000 år gammel bibelsk skrift ]

– Problematisk

– Selv om imøtegåelsesretten ikke ble utløst, og PFU heller ikke finner direkte feil av den typen som må rettes, mener utvalget at omtalen er presseetisk problematisk når slike opplysninger som klager har pekt på, er utelatt, skriver PFU i sin konklusjon.

NTBs nyhetsredaktør Sarah Sørheim sier avgjørelsen vil bli tatt til etterretning.

– Vi tar PFUs uttalelse til etterretning. Vi skal nå lese den grundig og bruke den videre i vårt løpende etikkarbeid i redaksjonen, sier Sørheim.

Glade

– Vi er glad for at Pressens Faglige Utvalg fant at NTBs artikkel skapte et misvisende inntrykk og at publikum ikke ble tilstrekkelig opplyst, kommenterer Conrad Myrland, daglig leder i Med Israel for fred (MIFF) til Vårt Land.