Israel svarer på rakettangrep fra Gaza

Natten var den verste på flere måneder langs Gazas grense til Israel.

Fra fredag kveld og utover natt til lørdag ble det skutt en rekke raketter mot Sør-Israel, mens israelske fly angrep utskytingsramper og underjordisk infratruktur tilhørende Hamas.

Israels militære sa først på Twitter at de hadde slått til mot en militærpost tilhørende Hamas etter at tre raketter fredag ble avfyrt mot Israel.

To av rakettene eksploderte ved grensa, og en ble stanset av israelsk luftvern.

Senere ble ytterligere bortimot 30 raketter avfyrt, og mange familier i grenseområdet søkte tilflukt i tilfluktsrom etter hvert som flyalarmen gikk av. Flere av rakettene ble stanset av luftvernet, og det er ikke meldt om sårede.

Rakettangrepene har sin bakgrunn i uro i Jerusalem i forbindelse med ramadan, der palestinere flere kvelder på rad har støtt sammen med politiet etter at det ble satt opp sperringer der de tradisjonelt har møttes om kvelden etter fasten.

Hundrevis av palestinere i Gaza by natt til lørdag portforbudet som er innført for å bremse koronapandemien, for å vise sin solidaritet med palestinerne i Jerusalem.