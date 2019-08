Senterpartiet er i vekst over hele landet – også i Oslo. Der har partiet bevaring av Ullevål sykehus som sin hjertesak.

– Hva er Sp-politikk i Oslo?

– Politikken vår er relevant også for Oslo. Se på lokaldemokratiet her – bydelsutvalgene blir overkjørt. Vi ønsker at de skal få mer innflytelse over avgjørelser. Som Ullevål sykehus, hvor begge de berørte bydelsutvalgene er mot.

Lokalsykehus

Ni partier ­ønsker å bevare Ullevål framfor å legge ned og bygge nytt – kun Høyre og Ap sier nei. Og akkurat den saken kan bli en nøtt for de to store partiene – Sp er villige til å velte byråd for å sikre støtte til bevaring av sykehuset, ifølge toppkandidat Bjørg Sandkjær.

LES OGSÅ: Slik ble Senterpartiet en stemmetyv - med stor fangst hos KrF

De kan ikke støtte et byråd som ikke vil bevare sykehuset, er Sandkjærs krystallklare beskjed.

Sandkjær har vært inne i bystyret på samtlige målinger det siste halvåret, og tør å tro på at det skal gå. Vel inne på rådhuset kan Sp-politikeren bli en joker.

– Langt unna Frp

Senterpartiet har ikke erklært støtte til noen spesifikk koalisjon, og har ifølge Sandkjær ikke bestemt seg for hvem de støtter som byråd.

– Hva med bompengepartiet, som kan gjøre et godt valg?

– Jeg kjenner ikke så godt til dem. Vi står på Oslopakke 3, det innebærer også bompenger. De vil rive bomstasjonene. Der står vi langt unna hverandre. Men vi er enige om for eksempel Ullevål sykehus. Vi skal nok snakke med dem også, men...

– Hvilket parti står dere lengst unna?

– Frp. Vi står veldig langt unna dem. Spesielt når det gjelder ­sentralisering og integreringspolitikk.

Overgang

Sandkjær forteller at de har fått medlemmer fra mange partier de siste par årene – men spesielt Ap.

– Vi har vokst mye de siste par årene. Vi har fått flere nye medlemmer, mange av dem kommer fra Ap, og er opptatt av forsvarspolitikk. En del er også opptatt av nasjonal suverenitet og EØS. Men folk blir med av mange grunner, sier hun.

LES OGSÅ: Ungdomsrevolusjon i Sp, mens SV eldes

– Vi har også fått medlemmer fra Frp og KrF. Vi har fått en del fra KrF etter retningsvalget, folk som føler at de ikke hører hjemme lenger i partiet. Vi har mye til felles med KrF som sentrumsparti.

– Sp forbindes gjerne med litt anti-holdninger til Oslo. Det snakkes stadig om osloeliten?

– Maktkritikken, som særlig Trygve Slagsvold Vedum kommer med, er helt betimelig. Og den er jeg enig i. Han har aldri snakka ned vanlige oslofolk, tvert imot.

Ingen føringer

Selv om Sp ved en eventuell støtte til sittende byråd kan bli en del av det rødgrønne «ustillingsvinduet», og ved støtte til et blått byråd kan bringe Høyre og Frp til makten, benekter Sandkjær at de har fått noen føringer fra partiet nasjonalt.

– Vi har ikke fått noen føringer­ fra Sp nasjonalt, kun heiarop.

– Hva med signaleffekten av hva dere gjør her? Om dere for eksempel går i samarbeid med MDG, om det kan få noen nasjonale ringvirkninger?

– Jeg tenker på oslopolitikken som lokalpolitikk. Nasjonal politikk er noe annet. Internt i Sp skiller vi også mellom det. Jeg tenker ikke at det vi velger å gjøre her har mer å si enn hva Sp velger å gjøre i en hvilken som helst annen kommune, sier Sandkjær – som mener Sp og MDG i Oslo er enige om veldig mye, selv om de er uenige om vern av marka og deler av transportpolitikken.

Stanger imot

Blant annet er partiene enige om å bevare Ullevål sykehus. Det er kun Ap og Høyre som ikke vil at bystyret skal ta stilling mot å legge ned sykehuset.

– Hvordan forholder dere til de store partiene, er det frustrerende?

– Det gjelder å bli størst mulig selv, så man veier tyngre på kjøttvekta. Vi vil snakke med begge, jeg har vært i forhandlinger med store land tidligere gjennom mitt internasjonale arbeid, så jeg skal nok klare Ap og Høyre også, sier Sandkjær.

LES OGSÅ: Frp og Høyres velgere mest muslimfiendtlige