Fra og med søndag, altså 9. februar, og fram til påske (5. april) skal kirken være åpen fra 22 til 07.

Det skjer etter at flere som besøker kirken på dagtid har gitt uttrykk for at de gruer seg til natten og ikke har noe sted å være. Paulus har i noe tid hatt såkalt Åpen kirke på dagtid, men har først denne uka begynt med det samme om natten.

Et sted å sove – eller være

Sokneprest Arne Jor i Paulus og Sofienberg menighet er stolt over at kirken har fått tilbudet på plass på kort tid. Han sier frivillige fra hele byen har meldt seg for å få fylt opp vaktlistene. Dermed er nattilbudet en slags dugnad for hele oslokirken.

– Jeg syns det er kjempegøy, og er veldig stolt, sier Jor.

Han sier det er variasjon i hvem som kommer. Noen kommer for å sove. De har ikke flatsenger, men liggeunderlag og tepper for dem som trenger det. En av de aller første nettene, natt til tirsdag 11. februar, var det 43 personer innom – 23 av dem sov i kirken. Andre kommer av helt andre grunner, forteller han.

– Det er også folk som kommer etter samlivsbrudd, for eksempel, som ikke vil være alene og som bare vil sitte en time og tenne lys.

Jor sier de har dialog med politiet i tilfelle noe spesielt skulle skje i løpet av natten, men han er ikke bekymret.



Arne Jor bærer ut tepper fra bakrommet.



Fattige tilreisende

Oslo-biskop Kari Veiteberg har ivret for å få en nattåpen kirke:

– Flere av våre menigheter melder om behov for nattely for ulike grupper mennesker i byen vår. Oslo kommune har ingen åpne rom utover Legevakten på nattestid. Det må bli ti minusgrader ute før kommunen åpner sitt begrensede tilbud. Bymisjonen og Røde Kors har til sammen 150 soveplasser for fattige tilreisende EØS-borgere, skriver hun i et brev til Oslo kirkelige fellesråd.

Veiteberg forteller at Bymisjonen har kontaktet Oslo biskop med en bekymring; man forventer at antallet tilreisende øker kraftig i februar.

Nabohjelp

Jor sier at det var dem som hadde motforestillinger mot et nattilbud.

– Det er lett å se for seg at hele kirken er full og at det blir kaos med krangling, rus og lignende. Så det ble diskutert på forhånd. Jeg tror vi har tenkt på det aller meste. Det har vært veldig rolig stemning. Vi har dessuten leid inn vaskebyrå som kommer hver morgen klokka sju og rengjør. Når kirken åpner som vanlig igjen om morgenen skal det ikke synes at det har vært folk der om natten.

Det er folk både fra egen og andre menigheter som bidrar i selve kirken – og også naboer som viser støtte.

– En natt kom det noen naboer litt over midnatt med varm suppe, som hadde sett et innslag om nattåpen kirke på nyhetene. Det er hyggelig.

Trangt i herberget

Det er stort sett ideelle som drifter overnattingstilbud og nattilbud for hjemløse i Oslo.

Før jul besøkte Vårt Land akuttovernattingen for fattige tilreisende som drives av Kirkens bymisjon. Der er det hver kveld loddtrekning om de ledige plassene. De som ikke får plass, må gå videre. Røde kors har også et nattilbud, men også de må avvise folk i døra.

Kommunens tilbud åpner kun når det er kaldere enn 10 minusgrader. Fordi det er så få steder de hjemløse eller dem som har behov for et sted å være kan gå om natten er det viktig og nødvendig å åpne kirken, mener biskop Kari Veiteberg.

– Vi kan ikke ha det slik i byen vår at menneske bare opplever stenge dører nattestid. Det er uverdig, og det setter liv og helse i fare, sier sier biskop Kari Veiteberg ifølge kirken.no.

Ekstra ressurser

Paulus kirke har fått noen ekstra ressurser til å drifte tilbudet – som biskop Veiteberg selv tok initiativ til, ifølge sokneprest Jor.

– Hun hadde fått bekymringsmelding fra bymisjonen om at de må avvise mennesker hver eneste natt. Og med tanke på at det ikke finnes noen tilbud i byen ville hun at kirken skulle gjøre noe, sier han.

– Jeg er stolt og glad for at Paulus og Sofienberg er en slik menighet at hun tenker at vi kanskje ville si ja.

Ordningen er i stor grad basert på frivillighet. Kirkerådet vedtok nylig at frivillighet skal være et av deres satsingsområder i 2020 – og varslet samtidig at det måtte følge ressurser med når dette følges opp i praksis.

Kontakter kommunen

Veiteberg varsler i en pressemelding at hun kommer til å kontakte politisk ledelse i kommunen for å drøfte den nåværende situasjon for de hjemløse og hvordan tilbudet for dem kan gjøres mer forusigbart.

Søndag holdt biskopen også en preken i kirken i forbindelse med første natt med åpne dører. Den kan du lese her.

Tilbudet er det første av sitt slag i den forstand at det varer så lenge. Det er enkeltmenigheter som har åpnet dørene nattestid – i desember hadde Holmlia kirke overnattingstilbud for fattige tilreisende. Og domkirken i Oslo holder nattåpent hver fredag.

I Trondheim forsøkte Vår Frues kirke seg med døgnåpen kirke alt i 2008, men kirken drives av Kirkens bymisjon, ikke Den norske kirke. Per i dag er kirken kun nattåpen natt til lørdag.

