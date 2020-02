«Hver eneste natt er det mennesker i byen vår som ikke har noe sted å være eller hvile. De er i alle slags livssituasjoner, men har til felles at ingen dører er åpne på natta, foruten legevakta. Det er vondt å vandre hvileløst rundt uten et sted å gå til, og for de fleste er det nedbrytende eller helseskadelig å måtte oppholde seg ute om natten nå på vinteren,» skriver kirken på sine egne nettsider.

Fra og med sist søndag, altså 9. februar, og fram til påske (5. april) skal kirken være åpen fra 22 til 07.

Det skjer etter at flere som besøker kirken på dagtid har gitt uttrykk for at de gruer seg til natten og ikke har noe sted å være.

– Jeg er kirkeleder i Oslo 24/7, like mye på natta som på dagen. Jeg ser det som nødvendig å åpne en kirke, et hellig rom, for at folk i Oslo skal kunne har et varmt sted å komme til, sier biskop Kari Veiteberg ifølge kirken.no.

Trangt i herberget

Det er stort sett ideelle som drifter overnattingstilbud og nattilbud for hjemløse i Oslo.

Før jul besøkte Vårt Land akuttovernattingen for fattige tilreisende som drives av Kirkens bymisjon. Der er det hver kveld loddtrekning om de ledige plassene. De som ikke får plass, må gå videre. Røde kors har også et nattilbud, men også de må avvise folk i døra.

Kommunens tilbud åpner kun når det er kaldere enn 10 minusgrader. Fordi det er så få steder de hjemløse eller dem som har behov for et sted å være kan gå om natten er det viktig og nødvendig å åpne kirken, mener biskop Kari Veiteberg.

– Vi kan ikke ha det slik i byen vår at mennesker bare opplever stenge dører nattestid. Det er uverdig, og det setter liv og helse i fare, sier hun.

Kontakter kommunen

Veiteberg varsler i kirkens pressemelding at hun kommer til å kontakte politisk ledelse i kommunen for å drøfte den nåværende situasjon for de hjemløse og hvordan tilbudet for dem kan gjøres mer forusigbart.

Søndag holdt biskopen også en preken i kirken i forbindelse med første natt med åpne dører. Den kan du lese her.

Tilbudet er det første av sitt slag i den forstand at det varer så lenge. Det er enkeltmenigheter som har åpnet dørene nattestid – i desember hadde Holmlia kirke overnattingstilbud for fattige tilreisende. Og domkirken i Oslo holder nattåpent hver fredag.

I Trondheim forsøkte Vår Frues kirke seg med døgnåpen kirke alt i 2008, men kirken drives av Kirkens bymisjon, ikke Den norske kirke. Per i dag er Vår Frues kun nattåpen natt til lørdag.

Saken vil oppdateres etter at Vårt Land har snakket med soknepresten i Paulus kirke.

