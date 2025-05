KrF går inn i dette valgkampåret med nytt slagord, ny visuell profil, nye målgrupper – og flere nye, tydelige politiske hovedsaker. Vi har valgt å ta tydelig standpunkt i viktige og krevende verdidebatter. Alt dette har skapt debatt og høstet både ris og ros, ikke minst i Vårt Lands spalter.

Familiepartiet KrF har også lansert nye, spisse valgkampsaker: Vi vil gi betydelige skattelettelser per barn, og dagens rigide fordeling av foreldrepermisjon skal erstattes av en ordning der familiene selv bestemmer. Det handler om tillit, og om å sette familien først.

«Nå mener KrF noe», skrev VGs politiske redaktør. «KrF på sitt beste», het det i Subjekt. Men i Emil Erstads kommentar «KrFs tapte moglegheit» i Vårt Land, var dommen langt mer dyster: KrF mangler en gjennomarbeidet og solid retning, hevder han.

LANDSMØTET TIL KRF Dag Inge Ulstein, partileder i KrF (Paul S. Amundsen/NTB)

Økende oppslutning

Kommentaren fortjener svar. Å trekke så bastante konklusjoner om KrFs strategi og tilstand basert på én enkeltmåling, er metodisk svakt.

For det første: I målingen Erstad viser til ligger nedgangen innenfor feilmarginen, et viktig poeng som ikke nevnes.

For det andre: TV2 målingen samme dag viser en totalt motsatt utvikling, med KrF på 4,6 prosent – godt over sperregrensen.

For det tredje: Trenden og gjennomsnittet av målingene viser faktisk en økende oppslutning for KrF fra april til mai.

Det er en kreativ, men urimelig, lesning

Det er forståelig at man trekker fram målinger man selv har bestilt, og som bekrefter egne analyser. Men, når relevante fakta utelates, svekkes troverdigheten i budskapet.

Stolt av KrFU

På et punkt er jeg hjertens enig med Erstad: KrFU er både modige, tydelige og dyktige. Vi er stolte av KrFU og samarbeidet vi har. Å ha et sterkt og engasjert ungdomsparti er ikke et problem, det er en styrke. Likevel tolker Erstad dette som en svakhet hos moderpartiet. Det er en kreativ, men urimelig, lesning.

Han hevder ungdommene måtte ta ansvar fordi moderpartiet mangler initiativ, og fordi dagens rådgivere ikke evner å lese «KrF-kartet». Kanskje handler det mest om at rådgiverne i dag ikke er de samme som da Erstad selv hadde rollen?

Jeg har tillit til teamet rundt meg. Og jeg mener det er mer redelig å rette kritikken mot oss som faktisk har ansvaret – politikerne og partiledelsen.

KrF fremstår ikke tydeligere og mer uredd på tross av partiets tillitsvalgte, men på grunn av en samlet strategi. KrFU er en tydelig og verdibevisst medspiller i dette arbeidet. KrFs strategi er ikke kuppet. Den er forankret.

Den møter utfordringene i vår tid, bygd på verdier som er for enhver tid.