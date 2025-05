Etter 7. oktober har jeg vært skuffet av KrF, og kritikken min er mer ment som en invitasjon enn et spark. I flere debatter har jeg selv fått oppleve at KrF er mer opptatt av å kritisere Israels forsvarskamp istedenfor å forstå hvilken situasjon Israel faktisk står i.

I Norge har vi mer enn nok av dem som kritiserer Israel, vi trenger flere av dem som tydelig kan støtte Israel. Jeg og FrP vil gjerne ha en makker istedenfor å stå alene.

Det hjelper ikke å kun snakke om antisemittisme når vi vet at den drastiske oppblomstringen av jødehat nettopp skjedde etter 7. oktober. Da er det minst like viktig å snakke om hvorfor krigen oppstod og hvorfor Israel har et stort behov for å forsvare seg mot de totalitære maktene som omringer dem.

Kristin Lode, Rogaland Frp. (Erlend Berge)

Hjelpe flest mulig

Under landsmøtet vedtok FrP å flytte den norske ambassaden i Israel, som nå ligger i Tel Aviv til Jerusalem. Dette hadde KrF i sitt tidligere programforslag, men det ble ikke videreført i det endelige programmet. Dermed er FrP igjen alene, som det eneste partiet på Stortinget som har dette programfestet.

I flyktningpolitikken hevder også Egebakken at KrF har det beste menneskesynet. Men deres politikk går stort sett ut på at om vi ikke kan hjelpe dem her i Norge, så kan vi ikke hjelpe dem i det hele tatt. For hver flykning vi tar inn til Norge, koster det staten i gjennomsnitt 1,6 millioner kroner de seks første årene. Dette er store summer som hadde hjulpet langt flere om de ble hjulpet i nærområdene, istedenfor at noen få skal få en gullbillett til Norge. For oss er det ikke viktig hvor mange vi klarer å hjelpe i Norge, det viktigste er at vi kan hjelpe flest mulig.

Egebakken poengterer at KrF er «garantisten for politikken der mennesket fra livets unnfangelse til den naturlige død blir vernet om». Likevel gikk de bort fra totalforbud-holdningen som de hadde hatt gjennom flere år og inn for en mykere tilnærming til abort.

Strengere abortlov

I FrP er alle våre representanter fristilte i de etiske spørsmålene og jeg har selv, sammen med Egebakken, argumentert for en strengere abortlov. Dette fordi abort går utover et annet liv enn sitt eget, mens surrogati og aktiv dødshjelp omhandler først og fremst ditt eget liv.

De skrekkeksemplene i forhold til surrogati og aktiv dødshjelp som KrF advarer mot, skjer allerede i dag. Istedenfor å lukke døren og ikke vite hvilke potensielt farlige situasjoner folk utsetter seg for, vil jeg heller ha det frem i lyset slik at vi kan hjelpe flest mulig og gjerne gi dem flere muligheter. Menneskeverd er å lytte til folk og gi dem hjelpen de trenger, ikke å stenge døren fordi vi ikke liker det de føler på.

Som kristen selv var jeg veldig trygg på at FrP var det riktige partiet for meg, og det er jeg enda. Ved dette valget er jeg klar for å vise kristenvelgerne at det finnes andre alternativ enn KrF.