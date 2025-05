Da Putin uprovosert angrep Ukraina, stilte Europa og Amerika seg straks på Ukraina sin side, og fordømte angriperen.

Da Hamas angrep Israel 7. oktober 2023 var det også et uprovosert angrep. På de mest bestialske måter angrep de dansende ungdommer, gravide kvinner, eldre mennesker, babyer, på måter som ikke egner seg for gjengivelse. Mange av dem som ble angrepet var fredsaktivister, som trodde på en sameksistens mellom Israel og Gaza. 1200 mennesker ble drept den dagen, og 250 tatt med som gisler til Gaza.

Man skulle tro at omverdenen ville reagere likedan på dette angrepet som på Russland sitt angrep på Ukraina, men det skjedde ikke.

Statsministeren og utenriksministeren i Norge ville ikke fordømme angrepet som terror, og de nektet kongen å kondolere til Israel.

Ella Ystebø

Israel skal ikke forsvare seg

Parallelt med overfallet av uskyldige mennesker i Sør-Israel startet Hamas å pepre Israel med raketter og missiler. Det samme gjorde Hizbollah fra Libanon. Etter hvert så kastet Houthi-bevegelsen seg på fra Jemen. Iran har også kvittert ut omfattende rakettangrep mot Israel. Iron Dome, luftforsvarssystemet til Israel sørget for å stoppe nesten alle rakettene før de landet. Dermed ble utallige liv spart.

Hvilket land i verden ville godtatt dette uten å gå til motangrep? Ingen, selvfølgelig. Likevel, Israel skal ikke ha lov å forsvare seg. Ikke før var den første bomben falt i Gaza, før det reiste seg et raseri mot Israel fra mer eller mindre hele verden, og spesielt fra Norge. Det var ikke måte på til fordømmelser og anklager.

Hamas sine ledere satt trygt og godt i sitt underjordiske hundrevis kilometer lange nettverk av tuneller (Vi må spørre oss om Norge kan indirekte ha finansiert disse gjennom UNRWA) eller i andre i luksus og led nok ingen nød. Inngangen til tunnelene har de strategisk nok lagt til boligområder, sykehus og skoler. På den måten risikerer de også at de deres egne borgere blir menneskelige skjold i krigen de selv startet.

Det verden skulle gjort

Siden 7. oktober har vi ikke hørt nevneverdige anklager mot Hamas her til lands. Gislene har knapt en plass i offentligheten. Hamas skal behandles pent, det er klart. Vår egen regjering «belønnet» Hamas med en egen palestinsk stat, som i virkeligheten ikke finnes.

Det er uforståelig at ikke den vestlige verden har støttet Israel, et bitte lite land, på størrelse med et lite norsk fylke, med demokratisk styre og samme verdier som Norge. De er omringet av muslimske stater som på ingen måte gjør noe for å aktivt skape fred med Israel, tvert om.

Hvis verden hadde støttet Israel og lagt et kraftig press på Hamas til å løslate alle gislene umiddelbart etter 7. oktober 2023, så kunne mange liv i Gaza blitt spart.

Befolkningen på Gaza har også i det siste, med risiko for sitt eget liv, demonstrert i gatene mot Hamas. Det er på tide at våre ledere og våre medier kommer til sannhetens erkjennelse.