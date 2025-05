I kjølvannet av FrP sitt landsmøte forrige helg ble FrP-politikeren, Kristin Lode fra Stavanger, nylig intervjuet av Vårt Land der vinklingen blant annet var at hun vil presse KrF i kampen om kristenvelgere til høsten. Den tøffe konkurransen hun sier hun er klar for å gi KrF der mener jeg det ikke er grunn til å tenke at blir så tøff.

Bare ved en liten titt på Lodes partiprogram faller en del av de mulige mørkeblå kristenvelgerne av. FrPs ønske om å innføre aktiv dødshjelp vil neppe appellere til denne velgergruppen. De fleste kristne ønsker å redde liv, ikke avslutte dem, og vil prioritere livshjelp fremfor aktiv dødshjelp i samfunnet.

Kristenvelgerne flest ser også sannsynligvis alvoret og det farlige med surrogati. Ønsket blant de fleste kristne vil trolig heller være et samfunn som løfter frem menneskeverdet, de forsvarlige, etiske ordningene rundt graviditet og barnets beste. Surrogati er derimot å redusere mennesket til et slags produkt man kan bestille, i verste fall kjøpe. Det er i ytterste konsekvens det FrP’s ferske surrogati-landsmøtevedtak åpner opp for. Kristenvelgerne flest kommer antakeligvis til å snu ryggen til retningen som FrP’s landsmøte vedtok forrige helg.

KrF er de stemmeløses stemme. KrF er partiet som kjemper for menneskeverdet og løfter frem dette perspektivet i hver anledning og i hver debatt. KrF og FrP står milevis fra hverandre når det gjelder særlig disse to sakene om surrogati og aktiv dødshjelp. Det er også grunn til å anta at kristenvelgerne og FrP står like langt fra hverandre i disse verdisakene,fordi FrPs standpunkt her bryter på dypt vann med verdiene til kristenvelgerne flest. I disse verdisakene er det KrF som har troverdighet, ikke FrP. KrF er garantisten for politikken der mennesket fra livets unnfangelse til den naturlige død blir vernet om, beskyttet og kjempet for.

Videre kan muligens intervjuet med Lode oppleves som om FrP skal være det beste valget om man er Israel-venn og opptatt av å bekjempe antisemittismen.

KrF er tydelig og pålogget når det kommer til Israels rett til å eksistere og forsvare seg selv når terrororganisasjonen Hamas og andre naboland angriper. KrF på Stortinget har også vært fremoverlente i det viktige arbeidet med Norges forhold til Israel og i arbeidet med å få slutt på den økende antisemittismen.

Jeg vil understreke at KrF selvsagt tar avstand fra drap på uskyldige sivile menneskeliv. Alle mennesker i området der, uansett hvilken side av krigen de er på og hvilken bakgrunn de har, så må de nå få fred og trygghet. Krigen må ta slutt.

Lode trekker så frem flyktningpolitikken som et eksempel på en sak som skiller henne fra KrF. Vi tror derimot at det også blant annet er nettopp flyktningpolitikken og nestekjærligheten som strekker seg lengre enn Norges landegrenser som gjør at en del kristenvelgere stemmer KrF.

Det kristne menneskesynet, menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvaret er verdiene som gjennomsyrer KrFs politikk. Skulle noen av kristenvelgerne stå mellom KrF og Frp i årets stortingsvalg, så har hvert fall FrP selv gjort dette valget mye enklere nå ved å øke avstanden til denne velgergruppen med vedtak som truer menneskeverdet og utfordrer nestekjærligheten.