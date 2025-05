Sitatet over var den spontane reaksjonen fra en eldre kollega da han hørte jeg hadde blitt pastor som 22-åring.

La det være sagt med en gang: Jeg er ikke imot kristen forkynnelse om å vente med sex til ekteskapet og hadde heller ingen skjeletter i skapet som kunne frarøve meg frimodigheten. Dessuten var jeg også enig med min kollega i at ekteskapet var ordningen for seksualitet. Hva var det da som var problemet, og hvorfor husker jeg ennå denne samtalen så godt etter alle disse år?

Det var flere premisser i utsagnet hans jeg allerede da opplevde problematisk. Kunne jeg bare forkynne frimodig rundt noe jeg selv evnet å etterleve? Er det slik at jeg kun kan snakke frimodig om å vente med sex til ekteskapet dersom jeg selv har klart å gjøre det?

Simon Stisen. Min Tro Simon Stisen er lærer og tidligere pinsepastor (Erlend Berge)

Viktig å forstå forbilde-rollen

På den ene siden tenker jeg at det er en selvfølge at en pastor lever i tråd med det en forkynner og forstår sin rolle som et forbilde. Faren er stor for at en leder kan legitimere en levemåte man selv ønsker å lede mennesker bort fra med sitt eget eksempel.

I mange kristne sammenhenger vokser det frem urealistiske forventninger til hva en åndelig leder skal klare

På den andre siden er pastorer også bare mennesker som er ufullkomne og ikke evner å etterleve alle de bibelske idealene. Hvordan skal man da kunne lede mennesker ved sitt eksempel?

I mange kristne sammenhenger vokser det frem urealistiske forventninger til hva en åndelig leder skal klare, på alt fra selvdisiplin og familieliv til lederegenskaper og teologisk innsikt. For de fleste av oss er vandringen langs den smale sti alt annet enn en seiersmarsj i helliggjørelse og stadig progresjon. I gapet mellom hva mennesker forventer at en åndelig leder skal prestere og hvordan livet faktisk er, ender alt for mange opp med skjeletter i skapet. Da handler det ikke bare om personlighetsbrister, men manglende ærlighetskultur. Jeg tror vi gjør klokt i å spørre oss selv hvilket rom det er for våre utilstrekkeligheter i vårt menneske- og ledersyn.

Det føltes som om noen gav meg en stein i hånden med tillatelse til å dømme andre med mitt eget eksempel: ‘Se på meg, jeg har fått det til, bli som meg!’

Dersom vi tar utgangspunktet i min tidligere kollegas uttalelse, er det altså en sammenheng mellom hva jeg frimodig kan forkynne og livet jeg lever. Faren er da at jeg må blankpolere fasaden for å kunne være en effektiv formidler.

Som om jeg ble gitt en stein

En annen side ved utsagnet som jeg opplevde problematisk, var følelsen av å bli satt på pidestall og sett på som litt bedre enn de andre. For tanken var jo nettopp at jeg skulle eksemplifisere noen idealer som de andre skulle strekke seg mot og at dette skapte tillit til å frimodig formidle den rene sannheten.

FORKYNNER: – Jeg har siden spurt meg om jeg kun kan forkynne frimodig rundt idealer jeg selv evner å etterleve, skriver Simon Stisen. Bildet er fra da han fremdeles jobbet som pastor. (Stian K. Thomassen)

For meg føltes det som om noen gav meg en stein i hånden med tillatelse til å dømme andre med mitt eget eksempel: «Se på meg, jeg har fått det til, bli som meg!». Jeg var i ferd med å bli en slik som gjorde at jeg selv forlot min kristne tro som ungdom fordi jeg ikke fikk det til.

Det var ikke for å slå Bibelen i hodet på folk eller å speile meg i en fromhetsglans jeg var blitt pastor eller en åndelig leder. Det var for å videreformidle den samme nåden jeg selv forstod at jeg var avhengig av.

Dersom vi mener det vi ofte sier, at kristne er syndere som alle andre, men som har innsett at man trenger nåde, er det neppe via perfekte liv og fromme fasader at evangeliet formidles best. Da burde fokuset i egen forkynnelse heller vært ens egen synder, i stedet for alle andres, for å skape den nødvendige gjenkjenneligheten.

Jeg er redd for at vår kristne fromhet har vært vår største fiende i å videreformidle evangeliet

Når vi gjør dette, trer vi i praksis ned fra vår høye hest og snakker med hverandre som likemenn uten at våre idealer trues. Jeg tror det gjør det lettere å snakke om moral og etikk uten at det oppleves ovenfra og ned, slik mange har opplevd kristen forkynnelse tidligere.

I bibelfortellingene skildres det hvordan en disippel ikke klarte å tro at Jesus hadde oppstått fra de døde før han fikk se og røre ved sårene og arrene til sin avdøde Herre. Kanskje kan vi med Jesus som forbilde la våre arr og sår skape gjenkjennelse og være til hjelp for andre som kjemper de samme kampene som oss. Jeg er redd for at vår kristne fromhet har vært vår største fiende i å videreformidle evangeliet.

Pidestallen tilhører noen andre

Da jeg holdt min siste preken som pastor, sammenliknet jeg lederrollen med å være en pil som i ord og handling pekte mennesker i retning av Jesus. Jeg sa da at jeg var usikker på om lenger kunne fylle denne rollen fordi jeg var homofil. Siden den gang har pastorhjertet aldri sluttet å slå og drømmene som ledet meg inn i rollen aldri falmet. Men som homofil som ikke klarer å forplikte meg til livslangt sølibat, vil jeg aldri oppfylle kriteriene som er satt for en åndelig leder i de frikirkelige miljøene jeg er en del av.

Jeg har siden spurt meg om jeg kun kan forkynne frimodig rundt idealer jeg selv evner å etterleve. Selv om jeg er usikker på mye, er jeg sikker på at jeg aldri har klart å etterleve og aldri kan være en inkarnasjon av alle de bibelske idealene som mange forventet at jeg skulle klare. Den pidestallen jeg ble plassert på, tilhørte noen andre, og jeg bekjenner Han som min Frelser og Herre.