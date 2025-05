Søndag vedtok Frps landsmøte at de går inn for å tillate surrogati i Norge. I forslaget skilles det ikke mellom altruistisk eller kommersiell surrogati.

Strider mot verdier

Det betyr å åpne døren for en praksis der kvinners kropp og barns liv blir gjort til handelsvarer. Det strider mot dype verdier rotfestet i samfunnet vårt, om hva et menneske er, hva morskap betyr og hvilke etiske grenser vi som fellesskap velger å sette for bruken av ny teknologi.

Tillates surrogati, er det risiko for at kvinner i krevende livssituasjoner presses inn i avtaler de egentlig ikke ønsker. Ingen kvinne bør settes i en situasjon der hun kjenner seg tvunget til å bære fram et barn for noen andre, på grunn av økonomisk eller annet press. Å være surrogatmor kan også medbringe medisinske og psykiske belastninger.

Surrogati går langt i å gjøre barn til en vare du kan bestille og kjøpe, og det er en stor fare for utnyttelse av sårbare kvinner

KrF vil derfor ikke støtte utredning eller legalisering av surrogati.

Utnyttelse av sårbare kvinner

Et klart flertall i Bioteknologirådet anbefalte for under ett år siden at ingen former for surrogati bør tillates i Norge. KrFs landsmøte la seg på samme restriktive linje og vedtok også at markedsføring og formidling av utenlandske surrogatitjenester i Norge bør forbys.

Ved å gå inn for surrogati går Frp altså imot faglige råd, slik de også gjorde i 2020, da de ledet an for utvidelse av mer omfattende fostertesting av alle gravide tidlig i svangerskapet.

Å åpne for surrogati bryter med grunnleggende ideer om menneskeverd. KrF kommer til å kjempe imot det, med full kraft.