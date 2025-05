Fredag 14. mars 2025 avsa lagmannsretten i Borgarting en betydningsfull, enstemmig kjennelse, som bekreftet religionsfrihet for alle norske borgere. Vedtaket opprettholder også rettighetene og gjenoppretter det gode omdømmet til tusenvis av norske borgere som bekjenner seg til Jehovas vitners tro.

Jehovas vitner er et samfunn som setter sikkerheten og velværet til våre barn svært høyt. Vi har imidlertid blitt feilaktig anklaget for praksis som er i strid med våre kjerneverdier. Rettens beslutning om å ugyldiggjøre statens nektelse av registrering og økonomisk støtte er en klar erkjennelse av at disse anklagene er ubegrunnede.

Respekt for individuelle valg

Vår religiøse praksis styres av en dyp respekt for personlig autonomi og beslutningstaking. Hvert medlem av samfunnet vårt oppfordres til å ta informerte og frivillige valg om sin tro og livsstil. Denne respekten for individuelle valg er en hjørnestein i vår tro og gjenspeiles i måten vi pleier og beskytter våre barn på.

Dette kan lett bekreftes av alle Jehovas vitner, over 12.000 i Norge og 9 millioner på verdensbasis. Hele denne juridiske prosessen har imidlertid eksemplifisert hvor vanskelig det kan være å forstå den dypt religiøse opplevelsen av et individs liv. Å prøve å forstå dette kan lett føre til misforståelser. Hvor mye er en troende person motivert av en bestemt bibelsk tekst og hvorfor? Hvor verdifullt er denne personens forhold til Gud, og hvordan kommer dette forholdet til uttrykk i deres hverdag? Trossamfunn skal ikke dømmes ut fra antakelser, misoppfatninger eller isolerte hendelser.

Vi er takknemlige for rettens anerkjennelse av våre rettigheter

Domstoler fungerer som en viktig kontroll av politisk makt, og sikrer at individers grunnleggende rettigheter og friheter er beskyttet. Denne avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett er et vitnesbyrd om rettsvesenets rolle i å ivareta menneskerettighetene og opprettholde rettferdighet.

En seier for alle

Vi er takknemlige for rettens anerkjennelse av våre rettigheter. Det er verdt å merke seg at denne avgjørelsen er i tråd med en rekke høyesterettsavgjørelser fra hele verden, som konsekvent har slått fast at Jehovas vitners religiøse praksis er helt lovlig. Det er også i tråd med konklusjonene til flere anerkjente eksperter.

For eksempel kommenterte professor Jean Zermatten, tidligere formann i FNs barnekomité og grunnlegger av International Institute for the Rights of the Child, avgjørelsen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken: «Det er ingen klare bevis for noen overhengende trussel om psykisk vold eller negativ kontroll innen denne gruppen. Uten noen overbevisende bevis for at disse ungdommene er i faresonen, virker avgjørelsen overdreven og unødvendig, og stigmatiserer urettferdig ett samfunn uten begrunnelse.»

På samme måte kommenterte professor Paulo Pinto de Albuquerque, tidligere dommer ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, at statens påstand «på ingen måte er basert på ‘bevis for overgrep, vold eller ulovlig tvang’».

Denne avgjørelsen er en seier for alle som verdsetter retten til å leve i henhold til sin tro uten frykt for diskriminering eller urettferdig behandling.

Sitatet fra Jean Zermatten er hentet fra en ekspertuttalelse skrevet i forkant av rettssaken i Lagmannsretten. 24. april kunngjorde staten at den anker til Høyesterett.