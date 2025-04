Vårt Lands leder 28. april slår fast at det blir «vanskeligere å argumentere prinsipielt for religiøs frihet i skolen, dersom nøytralitet og forbud blir målestokken for norske skoler og norske skolegårder.»

KrF legger ikke nøytralitet til grunn for skolen. Det er heller ikke mulig. En skole er aldri verdinøytral. Det vi foreslår er å beholde den flaggloven som gjaldt inntil for fire år siden, som ikke åpnet for politiske flagg.

LANDSMØTET TIL KRF Ledertrioen: Dag Inge Ulstein, Ida Lindtveit Røse og Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius. (Paul S. Amundsen/NTB)

Samhold for alle

Barn trenger å lære og oppleve toleranse og mangfold. Det å forbeholde offentlige skolers flaggstenger til det norske og samiske flagget står ikke på noen måte i motstrid til dette.

Tvert imot er det norske flagget et symbol på samhold for alle som bor i Norge, uansett bakgrunn, identitet eller politisk ståsted. Flagget representerer frihet, menneskeverd og nestekjærlighet og vårt liberale demokrati. Det er inkluderende, og det symboliserer det beste ved Norge: et fritt land med ytringsfrihet, meningsmangfold og retten til å leve slik man vil og elske den man vil.

KrF tar sterk avstand fra all diskriminering og hets på grunnlag av legning eller kjønnsuttrykk. Det skal være trygt å være skeiv og trans i Norge. Det ønsker vi å jobbe for gjennom politikk både lokalt og nasjonalt. Løgn, stempling og forvrengning av andres synspunkter bidrar til polarisering og splittelse.

Stortingets linje

I dag er regnbueflagget nært knyttet til Foreningen Fri, som eier og arrangerer de fleste Pride-markeringene i Norge, og som fremmer en politisk plattform med krav om blant annet surrogati, liberalisering av kjønnsskifte for barn og avskaffelse av sexkjøpsloven.

At slike flagg ikke skal flagges med, enten det er Pride-flagget eller andre politiske flagg, er også Stortingets linje for Stortingsbygningen. Det er med andre ord ikke bare KrF som definerer Pride-flagget som en politisk markering, det gjør også Stortinget.

Erfaringene etter unntakene som ble innført i flaggloven i 2021 viser at dette har skapt uklarhet, uenighet og ulik praksis mellom kommunene. KrFs forslag er derimot en samlende og inkluderende løsning, som respekterer både mangfoldet og fellesskapet i Norge.