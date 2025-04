Jeg har kviet meg for å ta ordet i denne debatten, fordi nesten alle kjenner mitt forhold til alkohol og de fleste som gjør det er godt kjent med at jeg kommer fra en oppvekst hvor pappa kunne drikke tidlig om morgenen.

Men nettopp derfor er det jo jeg IKKE kan holde kjeft. Barn har ikke godt av fulle foreldre, og 17. mai er barnas dag. Den bør være så edru som mulig denne dagen, og derfor er det absurd at høyresida nå skal åpne for skjenking nærmest før man får hilst på sola.

Tertefine Høyre-byrådet

Jeg kan på egne vegne si at det aldri har skadet meg å vente til 12 med å begynne å drikke, tvert imot har det reddet mange dager for meg. Og hvis det er en ting som provoserer meg, så er det dette tertefine Høyre-byrådet, der du nærmest kan se på dem alle sammen at de aldri har stått i en rennestein på morgenkvisten og lurt på når ølsalget åpner.

Ødelagte familier

Alle som vet hva alkoholisme er for en sjuke og hvor mange familier den ødelegger, skjønner også at på 17. mai og julaften, da er det greit om det drikkes minst mulig. Og ingen - INGEN - har noe behov for å kjøpe alkohol før 12, mens vi er mange som har behov for at ølsalget er stengt fram til barnetoget er gått. Enten som barn, eller som foreldre.