I sin lederartikkel om kirken og politikken, hevder Vårt Land at kameraene skrus lett av når tro er tema. Det er en forenkling.

De siste årene har mange prester, diakoner, kantorer, kirkemusikere, kateketer og kirkelig undervisningsmedarbeidere med flere snakket stolt og engasjert i mediene. De har fortalt om både dåp og bryllup, og det rike kirken byr på i og mellom høytidene. «Sekulære» medier harinteresse for saker om hvorfor flere unge søker mot kristen tro, også i Den norske kirke. I«kjendisprogram» der folk snakker om tro, religion og meningen med livet er kameraene også på. For dette er godt stoff.

Vinn-vinn å fange medias interesse

I seg selv har det liten verdi at kirken gjør noe som media liker. Men når det kirken byr på fanger medias interesse, er det vinn-vinn. Gjennom å vise alt hva kirken byr på kan vi åpne rom for tro, og åpne et rom for å snakke om tro. Interessen for å gifte seg i kirken har sjelden vært større enn når menigheter fra nord til sør samarbeider om drop-in-bryllup på valentinsdagen. Jeg tror effekten av reportasjer på Dagsrevyen, NRK distrikt, TV2 og et utall andre mediehus er at enda flere opplever at Guds rike velsignelse over sin ekteskapsinngåelse også er tilgjengelig og ønskelig for dem.

På samme måte er det interesse når menighetene sammen deler ut lys og forteller om sorgtilbudet under allehelgen. Eller inviterer til dåp. For ikke å snakke om alle medieflatene om tro som biskop Sunniva Gylver med flere dekket gjennom påsken.

Skal alltid jobbe for mer synlighet

Vi skal alltid jobbe for mer oppbyggelig synlighet om hvordan Den norske kirke løser sitt enorme oppdrag som folkekirke. Det er enda viktigere nå som omløpshastigheten på nyheter er så rask, og mye går på overskriftsnivå. Derfor må vi også lære av de mediemulighetene kirken glipper på.

Vår tids store omveltninger og grensesprengende usikkerhet trenger rom for tro, filosofi og verdier som er bygget stein på stein over 2000 år. Mange redaksjoner, og NRK i særstilling, fortjener anerkjennelse for at de tar fellesskapets tro og trosutøvelse på alvor – og jevnlig setter det på agendaen. Samtidig har Vårt Lands leder rett i at troen bør få en enda mer naturlig plass på flere medieflater. For at dette skal skje, har avisen også rett når den utfordrer kirkens ledere til å være enda mer tilgjengelige i både tid, budskap og kommunikasjonsform.

Flere verdistemmer i debatten

Det hadde ikke vært rart om flere av Norges største aviser hadde helgespalter med en teologisk dimensjon. Eller om flere verdistemmer utenom politikerne slapp til i debattflater om vår tids store verdispørsmål. Ikke for å debattere med en politisk retorikk og polemikk. Men for å sette kirkens ord på de etiske dilemmaene teknologi, økonomi og ufred stiller oss overfor.

Jeg tror – og håper – det er et tidsspørsmål før det skjer. For det er ikke så uinteressant som Vårt Lands leder tror. Og mange journalister og redaktører fortjener anerkjennelse for at de ser nettopp det.