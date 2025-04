Å mene at bare det norske og samiske flagget skal vaie på skolers og barnehagers flaggstenger, er verken ekskluderende, et forbud mot regnbueflagget eller et angrep på minoriteter. At Høyres politikere tolker det slik, sier mest om deres egne fordommer, ikke vårt vedtak.

Samle, ikke splitte

Flaggstengene i skolegården skal samle, ikke splitte. Det norske flagget symboliserer et fritt land med ytringsfrihet og mangfold, der folk kan elske hvem de vil og være den de er. Hvorfor Høyre kjemper for å erstatte dette med andre flagg, er uforståelig.

Pride-flagget er politisk, uansett hvor mange ganger Høyre påstår det kun handler «bare om mangfold og toleranse». Hvis det var upolitisk, ville det ikke skapt press og konflikt hver bidige juni blant foreldre, rektorer og kommunedirektører. Begge valg – å flagge eller ikke flagge – sender et klart politisk signal. Man må være temmelig blind på egen ideologi for å ikke se det.

Regnbueflagget har vært en stor tematikk etter KrFs landsmøte. Her heist ved MFs vitenskapelige høyskole i fjor. (Giulia Troisi/Håkon Mosvold Larsen-NTB)

Konservative Høyre

Frem til 2021 hadde Norge en flagglov som tillot kun det norske og samiske flagget på offentlige flaggstenger. KrFs landsmøte ønsker nå en tilsvarende lov. Men fire år senere kalles den gamle flaggloven plutselig «Orban-inspirert» og et bidrag til «stigma og hets».

Det virker som alle regnbuefargene har gjort Høyres politikere svimle. For det trygge, blå og prinsipielt konservative Høyre er vanskelig å få øye på i dag.