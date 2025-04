For hva slags signal sender et forbud mot å heise regnbueflagget i skolegården til de mange barna som har to mødre eller to fedre?

Til hun som står i skolegården og ikke skjønner hvorfor hun ikke har de samme følelsene for guttene som det venninnene har.

Stortingets spørretime Oslo 20250319. Tina Bru (H) under Stortingets spørretime onsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB (Ole Berg-Rusten/NPK)

Skjellsordet

Eller for han som har skjønt at det blir ingen fremtidig kone, og går med klump i magen på skolen hver dag for om noen skal finne ut at han er en «jævla homo». Som ja. Fortsatt er det mest brukte skjellsordet i norske skoler.

KrF vil innføre et nasjonalt forbud for skoler å heise regnbueflagget «for å beskytte skoleledelse, rektorer og barn når de er det stedet de er aller mest utover sitt eget hjem».

Ja. Det er på skolen barna våre tilbringer aller mest tid.

Derfor er det så ekstra viktig at skolen oppleves trygg for de som har all grunn, dessverre, til å føle på en ekstra utrygghet.

Pride flagg Oslo 20240619. Prideflagg - både det norske og det internasjonale - vaier i vinden ved operahuset i Oslo. Foto: Geir Olsen / NTB (Geir Olsen/NTB)

Vis frem fargene

Det er noe smålig med å la majoritetens intoleranse vinne over minoritetens trygghetsfølelse.

Det er ingen enkeltorganisasjoner som alene eier hverken Pride-markeringer eller regnbueflagg.

Det eies av homobevegelsen verden over.

Det eies av alle som er ute av skapet, av de som fortsatt vegrer seg for å være seg selv, det eies av alle de som har gått foran og kjempet frem rettigheter, og det eies av alle regnbuebarn og de som kommer etter.

De som mener noe annet bidrar til å skitne til det fine regnbueflagget.

For meg er det ikke et alternativ at mine to barn skal vokse opp i et samfunn der vi ikke klarte å stå imot de kreftene som ønsker å gjemme bort alle fargene.