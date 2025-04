Kirkerådet ønsker at Kirkemøtet skal vedta fellesordninger for digitalisering, personvern og informasjonssikkerhet i Den norske kirke. (KM 11/25)

I informasjonsvideoen som ble brukt i samrådsmøtene der menighetsråd og fellesrådene kunne kommentere denne saken ble mange digitale drømmer løftet opp, blant annet drømmen om å kunne sende sms til dåpsforeldre etter dåpen og sms med gratulasjoner på bryllupsdagen eller bursdagen til kirkens medlemmer.

I forslag til vedtak står det at «Formålet er blant annet å legge til rette for at ressurser kan flyttes fra administrative oppgaver til Den norske kirkes kjerneoppgaver slik at kirken kan nå sine primære mål.» Og: «legge til rette for at Den norske kirke tar i bruk digitale fellesløsninger som gjør kirken tilgjengelig for medlemmer og andre.»

Jo Hedberg, Bønnelista (Tuva Skare)

Landsdekkende digitalisering

De fleste av oss forstår at kirken første og fremst er lokal der vi bor. Hvordan kan da landsdekkende digitalisering være til hjelp? Ja, det er ikke vanskelig å forstå at noen rammeverktøy for digital bekjentgjøring kan være nyttig og at kirkekontorene kan ha nytt av noen tilpassende dataprogram.

Men denne saken handler ikke bare om dette, men innføring av felles regler for digitalisering for hele kirken. Det kan også være nyttig, men til hvilken pris?

Sakspapirene sier imidlertid ikke noe konkret om hva dette koster. Når en prøver å få en oversikt over hvilke fellesløsninger kirkerådet kan tilby så teller jeg fellesløsninger på hele 27 områder på ressursbanken.kirken.no/digi.

I 2024 og årene før er det brukt rundt 100 mill kroner i året på digitalisering i Den norske kirke. Det tilsvarer rundt 100 prestestillinger i året. Så vidt jeg har forstått er budsjettet for digitalisering inneværende år cirka 104 millioner kroner. Altså tilsvarende 104 prestestillinger.

Hvis målsetningene skulle bli oppnådd å flytte resurser fra administrasjon til kjerneoppgaver. Så er spørsmål som: Hva som er tidsbesparende for prestene? Hva er tidsbesparende for kateketene, diakonene og kantorene, som utfører kirkens kjerneoppgaver, viktig.

Det er viktig at datautviklerne gir konkrete svar på hvordan disse arbeidsgrupper skal spare tid, som et resultat av kirkens datasatsing, der en sparer mer enn det 104 prester kan utføre. For hvis svaret er at da kan vi ha færre administrativt ansatte på kirkekontorene, så er nok svaret de fleste steder, at det har vi nesten ikke.

Mens en bruker 104 mill kroner i året på denne såkalte eller denne tankemessige besparelsen. Dette tilsvarer cirka kostnadene til prestestillingene i et helt bispedømme.

Kan denne store satsningen virkelig spare inn mer enn det som satses, år etter år?·

Kanskje den største besparelsen vi kunne gjøre var å halvere eller kutte den ned digitalsatsingen til en fjerdedel?

Det er viktig med digital satsning, men hva det koster er vel så viktig og relevant informasjon som burde vært lagt med saken til Kirkemøtet.

Gjennomgang

I en tid der vi stadig reduserer antall prestestillinger landet over pga dårligere økonomi i kirken (kommentert i sak KM 12/25) synes det rart for meg at det samtidig pøses inn penger på digital satsing, der vi egentlig hverken vet hva de driver med eller hvilken faktisk nytte lokalkirken har av satsingen.

Derfor trenger vi en grundig gjennomgang på kirkens digitale satsing, fremfor å lage regler for felles digitalisering.

Jeg tror at 85 prester – prestene i et helt bispedømme- ville kunne gjøre mer nytte for kirken enn en felles digital satsing, selv om jeg kanskje ikke får en (u-)personlig sms-gratulasjon på bryllupsdagen.