I et intervju med Vårt Land advarer tidligere KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland mot KrFUs politikk som hun mener svekker likestillingen.

Vi mener Svarstad Haugland sin likestillingspolitikk hører fortiden til.

En av våre saker til landsmøtet er å fjerne kjønnskrav til styrer i næringslivet. KrFU er grunnleggende mot kvotering fordi det hemmer likestilling og sender et signal til unge jenter om at de må kvoteres inn for å være gode nok til å sitte i bedriftstyrer. Vi mener det er useriøst at kjønn fortsatt skal spille en rolle for hvem som er egnet til å sitte i ulike styrer. Vi har fått tillit i KrFU til ulike verv og roller. Ikke på grunn at kjønnet vårt, men fordi vi har blitt satset på av organisasjonen.

Ingrid Olina Hovland og Dorte Klokk Indrebø, generalsekretær og sentralstyremedlem i KrFU. (KrF)

Vi ville ikke hatt verv eller posisjoner på bakgrunn av kjønnet vårt. Det er egnethet og faglig tyngde som være de avgjørende faktorene når et nytt styre skal velges. Og det finnes nok av eksempler på hvordan kvinner har mistet posisjoner til fordel for menn på grunn av kvotering. Et eksempel var når Advokat Elden måtte sparke en kvinne til fordel for en mann.

Kjønnskvotering hører fortiden til. Vi er ambisiøse unge kvinner som gjerne tar på oss fremtidige styreverv. Men det skal kun defineres av vår kompetanse, og ikke kjønnet vårt.