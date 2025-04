KrFs Landsmøte vedtok denne helgen at det er det norske og samiske flagget som skal benyttes til flagging ved skolene eller barnehagenes flaggstenger. Det er verken ekskluderende, et forbud mot regnbueflagget, eller et angrep på noen.

Tvert imot er det norske flagget samlende for alle innbyggere her i landet uansett bakgrunn, tilhørighet eller politiske meninger. Det representerer mangfoldet i det norske samfunnet, grunnleggende friheter og liberale demokratiske verdier. Det er inkluderende.

Det norske flagget symboliser det som er fint med Norge. Et fritt land, med ytringsfrihet og meningsmangfold og et land hvor folk kan elske den de vil. Når vi ser hvordan unntakene som ble innført i flaggloven i 2021 har åpnet for uklarhet, uenighet og ulik praksis i landets kommuner. Når vi ser hvordan diskusjonen om flaggbruk splitter og spisser seg til, mener vi det er riktig å forbeholde offentlige flaggstenger ved barnas fellesarenaer til det norske og samiske flagget.

Det betyr på ingen måte forbud mot regnbueflagg

Regnbueflagget er tett forbundet med Foreningen Fri, som er eier og arrangør av de fleste Pride-arrangement i Norge, og deres politiske plattform og krav. Det er positivt at Fri kjemper for sine politiske saker, det er en naturlig og viktig del av det demokratisk samfunn. Fortsett med det.

Samtidig mener vi at det er gode grunner for å være tilbakeholdenhet med å heise et såpass politisk flagg ved barnas fellesarenaer.KrF ønsker at hovedregelen i flaggloven, bør gjelder for skoler og barnehager. Det innebærer at situasjonen som gjaldt fram til 2021, er det som bør gjelder også framover for disse institusjonene.

Det betyr på ingen måte forbud mot regnbueflagg. Å forholde seg til det norske flagg for offentlige flaggstenger er heller ikke kulturkrig, Ungarske tilstander eller noen av de andre negative stemplene som enkelte har brukt mot KrF den siste tiden.

Løgn, stempling og forvrengning av andres meninger skaper polarisering og splittelse. KrFs forslag om å holde seg til det norske og samiske flagget er derimot samlende og inkluderende.