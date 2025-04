På førstesiden i Vårt Land tirsdag 1. april fremkommer tittelen «Konservativt jakter på KrF´s hjemmebane. Konservativt-toppen Truls Olufsen-Mehus kjemper mot sitt gamle parti KrF: «Jeg utfordrer på felt der de for tiden gjør seg mer utydelig: om kjønn og om støtte til Pride.»

Det er stor sjanse for at Konservativt vil ødelegge for KrFs sjanser til å få mandater på Stortinget, ettersom det er små marginer som skal til. I en av gallupene for Vest-Agder i forbindelse med kommende Stortingsvalg så endte KrF med 9,5% oppslutning, men det var også anmerket at dersom KrF hadde fått 200 færre stemmer, så ville KrF kunne miste dagens mandat på Stortinget.

Arvid Dan Kvanes, medlem av KrF siden 1973

Når det gjelder debatten om kjønn, så slo KrF-leder Dag-Inge Ulstein nylig fast i Aftenposten at det kun finnes to kjønn. Det er et vanskelig tema for KrF når alle andre Stortingspartier aksepter likekjønnet ekteskap og abort (alternativt forslag fra KrF nådde ikke fram). Nå er også Den norske kirke og stadig flere av frimenighetene og overveldende del av befolkningen enig i det rådende syn. Partiet kunne selvfølgelig stemt i mot dette, men dette ville bare blitt en symbolsk og ville ikke hatt noen betydning for resultatet.

Hva har Truls Olufsen-Mehus oppnådd hvis ikke KrF kommer på Stortinget ved valget til høsten?

Ingen mandater

Når det gjelder det kommende valg, har gallupene for KrF vist sprang fra 2,1% - 3,8 %, og en gang over 4%. For mars 2,6% med oppgang på 0,5%. Med så store sprang mellom de mange målinger så, er det vanskelig å si hvordan resultatet vil bli ved stortingsvalget.

Ved stortingsvalget i 2021 så fikk partiet 3,8% av stemmene, og det manglet kun 6.000 stemmer for å komme over sperregrensen. Ser man på oppslutningen i de fylker som partiet fikk 1. mandat, så var resultatet følgende: Vestland - Hordaland 4,9% oppslutning , Rogaland 8,1% oppslutning , Vest-Agder 13,9% oppslutning. Det kan opplyses at Kristiansand var landets største KrF-kommune ved dette valget med 13,0% og 8.097 stemmer.

Nå er Konservativt opp i 1% på landsbasis, og da er partiet relevant med nevnte overskrift. Det er helt sikkert at Konservativt ikke vil få noen mandater ved kommende valg på Stortinget. Derfor er det riktig å si at de kan ødelegge for KrF med det resultat at ingen parti som har hovedoppgave å ivareta de kristne verdier i samfunnet kommer på Stortinget.

En katastrofe for DNK

Nå er det oppstått en situasjon som kan bli en katastrofe for Den norske kirke og frimenigheter når det gjelder reduksjon av statlig støtte for fremtiden.

Høyre, Venstre og FrP vil kutte i støtten til Den norske kirke og frimenigheter ved en fremtidig borgerlig regjering. Høyre ville i fjor som året før bare videreføre kronebeløpet i støtten til Den norske kirke og tros- og livssynssamfunnene. Det ga i praksis kutt på 174,1 millioner kroner til Den norske kirke og kutt på 92,7 millioner kr. til trossamfunnene utenfor.

Venstre ville redusere den samlede støtten med 230 millioner kr. Frp ville kutte hele 366 millioner kr. Partiet vil primært kutte ut dagens livssynsstøtte. Venstre-leder Guri Melby sa til Vårt Land i november at trossamfunn burde bli flinkere til å finne andre pengekilder enn bare det offentlige. Også Den norske kirke burde rasjonalisere og tilpasse drift til aktivitet og medlemstall.

Så langt som jeg har forstått har Den norske kirke alt dette år problemer med mindre offentlig støtte. De 3 nevnte partier tar ikke innover seg at de trofaste som møter til gudstjenester og andre kristne møter, er de samme menneskene som gir stor støtte til hjelpetiltak og misjonsvirksomhet i U-landene. Representantene for de tre partier sier de er klar over de vil møte en steil holding fra KrF mot å kutte ned livssynstøtte.

Hva har Truls Olufsen-Mehus oppnådd hvis ikke KrF kommer på Stortinget ved valget til høsten? Reduksjon av statlig støtte til Den norske kirke og frimenigheter og uten støtte for hans syn på kristendom.

Stem KrF

Det er meget viktig vi har et parti som vaktbikkje på Stortinget for å bevare vår 1000-årige kristne kulturarv. Jeg vil oppfordre at velgere med sympati for KrF som stemmer normalt på Konservativt og andre partier ved tidligere valg denne gang stemmer på Kristelig Folkeparti ved høstens stortingsvalg,