Verdisyn kommer fra vår oppvekst. Et kristen-humanistisk kristendemokratisk grunnsyn er mitt og KrFs fundament. Verdisyn utvikler politiske holdninger. Amerikanere flest deler et verdisyn som omhandler kristne verdier, fordi de historisk er innvandrere som dro fra fattigdom og trusler mot tro og kultur. De hyller retten til frihet og fri tale. Innvandrere til USA vil til det forjettede land for å få et godt arbeid, god familie og bedre økonomi.

Kjetil Hustoft, klinikksjef Klinikk psykisk helse voksne ved Stavanger Universitetssjukehus, og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. (Privat)

Grunnprinsipper i en nasjonalstat

Trumps politikk derimot, er at han ikke respekterer den demokratiske maktfordelingen. I et demokrati respekterer man den lovgivende- (kongressen), den utøvende- (presidenten) og den dømmende makt (domstolene).

· Trump vil kvitte seg med dommere som ikke er enig med ham.

· Han forfølger media ved å utestenge de som mener noe annet enn ham.

· Han vil (som Putin) overta land som Canada og Grønland. De er egne stater og demokratier.

Overå Hansen skriver at vi kan lære av Trump fordi han går etter korrupsjon, f. eks i USAs nasjonale bistandsorganisasjon, USAID. Ja, alle ledere må hindre korrupsjon. Norske NORAD kjemper mot det samme – korrupsjon i mottakerland. Man må balansere nødhjelp mot uærlige nasjonalstater som mottar hjelpen.

Det påfallende er imidlertid Overå Hansens eksempler på korrupsjon: 1,5 millioner dollar som skal sikre inkludering og likestilling i Serbia, og 2 millioner dollar til såkalt «LHBT-aktivisme» i Guatemala. De største korrupsjonsfarer ligger i statsadministrasjoner der ledere kjøper nye privatfly, biler og hus. Er eksemplene hun kommer med politiske områder hun ikke liker?

Kristne ledere i Norge snur i sitt syn

Norske kristnes ledere har sett følgende:

· Trump er mest opptatt av seg selv. Avtaler med andre stater er en forretningsavtale, der USA skal få mest mulig profitt.

· Trump skjeller ut statsledere, og gir uttrykk for at han ikke aksepterer domstoler i USA.

Hvorfor stiller ikke Overå Hansen spørsmål med hans adferd, verdisyn og måten han omtaler medmennesker på?

Kristen verdiforankring handler om likhet, menneskeverd, dele, være en god samaritan, sette andre før seg selv, tale vel om andre og at kvinner og menn har lik verdi.

Her er nok redaktør Overå Hansen og jeg på to vidt forskjellige verdiplaneter.