Samtidig mener jeg oppriktig at klimakrisen er en av vår tids største kriser, som vi må prioritere. Poenget mitt i intervjuet med Aftenposten var at vi også står ovenfor andre massive utfordringer som kan bli enda mer prekære hvis vi ikke tar grep, slik vi har gjort i klimakrisen.

Responsen på klimadebatten har vært rød alarm, nærmest uten grenser for hvor mye penger vi er villig til å bruke. Dette gjelder også klimatiltak som vi vet har enten usikker effekt eller som er veldig dyrt målt mot effekt. Med Håbrekkes logikk er det ikke mulig å kritisere dette uten å være en KrFer med lavere klimaambisjoner. Jeg er av en generasjon som vet at vi blir nødt til å prioritere, og vet at vi blir nødt til å sette ulike politiske kamper opp mot hverandre.

Ungdomspartilederdebatt Arendalsuka 2023 Hadle Rasmus Bjuland, leder i KrFU (Ole Berg-Rusten/NTB)

Holde staten gående

Fødselsraten i Norge har sunket jevnt de siste 20 årene. Det er alvorlig. Hvis det fortsetter å synke slik det har gjort frem til nå, kan det få hardt ut over vår forsvarsevne, beredskap, kultur og ikke minst evne til å holde velferdsstaten gående.

Men, og dette er poenget, i motsetning til klimadebatten er både medier og politikere raske med å bagatellisere når folk snakker om å snu de lave fødselstallene. Erna Solberg ba folk om å få flere barn og ble latterliggjort og harselert med. Nylig lanserte partileder Ulstein vår viktigste sak dette valget: KrF vil gi skattefradrag til familier etter hvor mange barn de får. Dette er ikke gratis, men er det én ting KrF skal prioritere, så er det barnefamiliene, de kommende generasjonene og deres trygghet.

Jeg er i mot å gi bort 35 milliarder på havvind-subsidier

Tre grep

Derfor har jeg pekt på tre helt konkrete klimatiltak som jeg mener at vi kan nedprioriteres i møte med trangere handlingsrom. Jeg vil stoppe elektrifisering av sokkelen all den tid en rekke klimarapport har slått fast at det har en høyst usikker klimaeffekt. Dette koster staten over fem milliarder årlig. Jeg er i mot å gi bort 35 milliarder på havvind-subsidier, fordi det er feil at staten plukker vinnere istedenfor å la alle gode utslippsfrie energikilder få konkurrere på like vilkår. Sist men ikke minst, mener vi at el-bilfordelene må avvikles all den tid el-biler er implementert på markedet.

Prioriter skattefradrag

Ved å nedprioritere disse tre grepene ville vi spart titalls milliarder årlig, som vi både kan prioritere til å finansiere skattefradraget til barnefamiliene. Ikke minst kunne pengene gått til langt mer effektive klimatiltak som å styrke klimainvesteringsfondet, la kjernekraft få slippe til i markedet og styrke arbeidet med CCS. Bare for å nevne noe.

KrFU skal fortsette å være de fremste pådriverne for en mer offensiv og effektiv klimapolitikk, som både klarer å kutte utslipp og skape verdier. Men det innebærer også å våge og løfte debatten om hvilke tiltak som bør prioriteres.