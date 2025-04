I Norge har vi i dag et totalforbud mot bruk av alkohol i parker og andre offentlige steder. Nå vil Arbeiderpartiet bryte opp dette med sitt nye programvedtak om at kommuner kan definere avgrensede friarealer og parker hvor det skal være tillatt å drikke alkohol. Dermed ødelegger Arbeiderpartiet for den helhetlige og forebyggende effekten dagens alkoholforbud har i slike friarealer i dag.

Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT (IOGT)

Vi i den ruspolitiske organisasjonen IOGT synes dette er et svært dårlig forslag. Det åpner for at våre fellesskapsområder kan bli mindre trygge og inkluderende for flere barn, ungdom og voksne. I en fersk undersøkelse har vi har spurt litt over 1.000 personer om hva de tenker om bruk av alkohol i parker og andre offentlige steder. Flertallet av de spurte mener det er en dårlig ide med «pils i parken», for å si det litt enkelt.

Bekymret

Spørreundersøkelsen er laget av analyseselskapet Verian for IOGT. Den viser at mer enn halvparten, 55 prosent, av de spurte sier at de er ganske enig eller helt enig i dagens lovgivning som forbyr alkoholbruk i parker og andre offentlige steder. Bare 27 prosent er ganske uenig eller helt uenig i dagens forbud mot alkoholbruk på offentlig plass. 53 prosent av de spurte er bekymret for konsekvensene dersom alkohol blir tillatt på denne måten på offentlige steder.

Får forslaget fra Arbeiderpartiet flertall, vil det utløse helt nye tilstander i kommunene

Et annet viktig funn fra undersøkelsen er at hele 63 prosent av de spurte i aldersgruppen 18-29 år begrenser bruken av alkohol i parken på grunn av dagens forbud. Dagens lovverk har altså en viktig forebyggende effekt, særlig i aldersgruppen 18-29 år. Vår undersøkelse viser også at 1 av 3 unge mellom 18 og 29 år oppgir at de har opplevd ubehagelige situasjoner knyttet til bruk av alkohol på offentlige steder de siste to åra.

Det er trist at Arbeiderpartiet med sitt gode folkehelsearbeid gjennom generasjoner ikke forstår hva som kan skje dersom noen av våre friarealer nå omgjøres til festarealer med medbragt alkohol.

Hensynet til barn og unge

IOGTs ferske undersøkelse viser at flertallet fortsatt ønsker seg parker og andre offentlige steder som trygge og trivelige steder for barn, ungdom og voksne. Får forslaget fra Arbeiderpartiet flertall, vil det utløse helt nye tilstander i kommunene, der et enhetlig grep i alkoholpolitikken erstattes med mer tvil og utydelighet. Mange vil styre unna slike parker og friarealer, og regulerte skjenkesteder får konkurranse fra områder der alle kan ta med sin egen alkohol. Da skaper vi ikke mer trivsel for mange, men steder for mer fest og mulig fyll for noen.

Fylla langs skisporene under femmila i Holmenkollen i de senere åra har med all mulig tydelighet vist oss at det er viktig med et alkoholforbud på offentlige steder, sammen med håndhevelse av forbudet. Skifesten i Holmenkollen bør ikke domineres av fyll og bråk på grunn av at loven ikke håndheves i åra framover, og parkene og strendene våre må ikke bli gjenstand for det samme problemet.

Et sted for alle

Når parkene og andre offentlige trivselsområder nå bokstavelig talt spirer fram fra vinterdvalen, må vi la barna og samværet på tvers av generasjonene være det aller viktigste. Da trenger vi et lovverk og en håndhevelse av loven som fortsatt sørger for at alle friarealene våre fortsatt er trygge, trivelige og tilgjengelige for alle. IOGT-undersøkelsen viser tydelig at flertallet av oss ikke vil ha pils i parken. Det håper vi både Arbeiderpartiet og andre partier legger merke til. Det er snart påske, og det er som kjent ingen skam å snu.