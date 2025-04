Vinteren 1999 besøkte jeg St. Petersburg sammen med andre ungdomspolitikere. Vi hadde fått demokratimidler fra Utenriksdepartementet i Norge for å bidra med opplæring av ungdomspolitikere i Russland.

Marit Brandt Lågøyr, viseadministrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA. (KA )

Det som møtte oss var en gruppe ungdomspolitikere fra den politiske bevegelsen «Democratic Russia», som spilte en avgjørende rolle i demokratiseringen av Russland på 90-tallet. Deres leder, Galina Staravoitova, ble skutt kort tid før vi kom til byen. Ungdomspolitikerne tok ikke sjansen på å bevege seg utendørs på kveldstid alene. Å få møte disse ungdommene som risikerte livet for demokrati, var en sterk opplevelse.

Verken valgsystemet, rettssystemet, akademia eller prodemokratiske allianser blant eliten har klart å stoppe Trump

Organisert arbeidsliv er under press

Det er ikke noe nytt at demokratiet har svært vanskelige kår i Russland, også 25 år senere. Derimot sjokkeres vi daglig over at også en av hjørnesteinene i alliansen av demokratiske land, USA, styres av en mann som setter demokratiets spilleregler til side. Og alle USAs vante forsvarsverker har sviktet: Verken valgsystemet, rettssystemet, akademia eller prodemokratiske allianser blant eliten har klart å stoppe Trump.

Etter å ha gått løs på mediene, akademia og byråkratiet, tok Trump forrige måned et kraftfullt grep for å knuse fagforeninger. Han nekter ansatte i det føderale byråkratiet å organisere seg og kunne gjennomføre kollektive lønnsforhandlinger. Begrunnelsen er at det truer «nasjonal sikkerhet». Ved bruk av hans yndlingsvåpen, presidentordre, har han tatt nok et skritt i antidemokratisk retning.

Motkreftene sliter med å stagge Trump

I Brasil fikk høyrepopulisten Jair Bolsonaro forbud fra høyesterett mot å stille til valg i åtte år, fordi han bevisst spredte løgner om det brasilianske valgsystemet. Han er også tiltalt for forsøk på statskupp og vil med stor sannsynlighet ende i fengsel.

Retten til å organisere seg er en kjerneverdi i demokratiet

I USA har Trump sluppet unna med forsøk på statskupp og i tillegg klart å sette de ansvarlige for statskuppet fri. Alle samfunnssektorer bør nå støtte motkrefter i USA på samme sektor: media, akademia, næringsliv, politikk og arbeidsliv. For nå forvitrer demokratiet på stadig nye fronter.

Kan ikke tas for gitt

Retten til å organisere seg er en kjerneverdi i demokratiet. Organisasjonsfrihet gir også arbeidstakere rett til å organisere seg i fagforeninger, noe som bidrar til å gjøre arbeidslivet mer demokratisk. Sterke arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner er en forutsetning for et velregulert arbeidsliv, og påvirker også tilliten i samfunnet. Organisasjonsfrihet og høy organisasjonsgrad er kjernen i den norske modellen, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

I disse dager gjennomføres kurs i «Rammer og regler for arbeidslivet» på KA-sektoren, der arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud møtes for å lære mer om lov og avtaleverk. Kurset blir holdt av Hovedorganisasjonen KA og arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap. Blant temaene er arbeidsmiljø og konflikthåndtering, medbestemmelse, lønn og ansettelser.

Trepartssamarbeidet er en del av et felles verdigrunnlag i det norske demokratiet. Det som skjer i USA viser at den arbeidslivsmodellen som vi mer eller mindre tar for gitt i Norge, ikke følger av noen naturlov. Tvert imot viser nyhetsstrømmen fra et land vi ofte liker å sammenligne oss med at vi må verne og bygge opp om den med alle tilgjengelige midler.