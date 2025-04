Erik Andreassen skriver i Vårt Land mandag 7. april om en kristen seksualundervisning som han mener er like virkelighetsfjern som porno. I teksten kritiserer han først og fremst Alexis Lundh, som leder Tro & Mediers arbeid i HeltFri.net.

Beveger seg fra Misjonskirken

Andreassen beveger seg i teksten langt bort fra den teologiske tradisjonen han kritiserer, og som han selv tilhører gjennom sitt yrke som pastor i Misjonskirken Norge.

Jarle Haugland, leder i Tro & Medier. (Privat)

I Misjonskirkens lover står det: «Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære.» Andreassen skriver: «Og mener man i tillegg at Bibelen alene skal være rettesnor for liv og lære, blir slik lytting [til erfaring og empiri, min anm.] nærmest umulig. Da risikerer man å lage et kunstig – og skadelig – skille mellom det man kaller ‘sannheten’ (Guds ord) og virkeligheten.» Altså: Bibelen er ikke eneste rettesnor for ham, virkeligheten må også avgjøre hva som er rett, sant og godt.

Påstanden fremstår så frakoblet virkeligheten at jeg mistenker at Andreassen forsøker å score et billig poeng der

Og i hans argumentasjon, vinner virkeligheten. For Andreassen skriver videre: «om man underviser en elevgruppe på en kristen folkehøyskole er det stor sannsynlighet for at en del av dem allerede har gode seksuelle erfaringer. Men om dette ikke anerkjennes, og kun problematiseres, hva skal de da velge? Den erfarte virkeligheten de har kjent på kroppen, eller budskapet de får høre? Skal de tvile på Gud eller på seg selv? De skal ikke måtte velge.»

Dersom det føles godt, så er det rett. Ungdommer skal ikke måtte velge mellom sine gode, seksuelle opplevelser og kristen forkynnelse om seksualitet. Om det var godt å ha sex med kjæresten sin, må den kristne forkynnelsen tilpasses det.

I beste fall et sleivspark

Erik Andreassen mener at setningen: «Alt du trenger å vite om sex, er dette: Sky det som pesten til den dagen du er gift» er en presis oppsummering av budskapet i kristne sammenhenger. Den påstanden fremstår så frakoblet virkeligheten at jeg mistenker at Andreassen forsøker å score et billig poeng der. Det ble i beste fall et sleivspark.

Dypest sett går ikke uenigheten på seksualundervisning eller omsorg for ungdomsgenerasjonen. Den går på synet på Bibelens plass i kristen undervisning og dens autoritet i våre liv. Der står vi på forskjellig sted; Resten blir bare symptomer på dette.