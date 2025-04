Regjeringen må gjøre mer for å stoppe Putins propaganda

Når avtroppende daglig leder i KFUK-KFUM Global, Fredrik Glad-Gjernes, tar til orde for en «rettferdig fred» basert på at «Russlands sikkerhetsbehov må vektlegges like sterkt som Ukrainas» på sin egen Facebook-vegg, så er det grunn til å bli alvorlig bekymret. Det viser at Russlands målrettede innsats for å spre desinformasjon virker.

Det gjøres lite

MDG har lenge advart om at det gjøres for lite fra regjeringen for å motvirke russisk desinformasjon. De har slept bena etter seg samtidig som EU har fått på plass en rekke tiltak for å begrense virkningene av Russlands påvirkningsoperasjoner.

Sosiale medier renner nå over av kommentarer som «det korrupte regimet i Kyiv» og at NATO og Ukraina «provoserte» Russland til å angripe. Vi ser også fantasifulle utsagn, som da podkasteren Wolfgang Wee nylig sa at Zelensky er kokainavhengig. Alt er snakkepunkter fra Kreml.

Russland bruker enorme ressurser på å spre konspirasjonsteorier. Vår motstandsevne er en test på om Norge kan stå i mot når andre antidemokratiske krefter er på fremmarsj. Alle har rett på sin egen mening, og til å hevde den i offentligheten, men udokumenterte påstander med formål om å tjene Putins interesser må motsies.

Det er bare Ukrainas egne ledere som kan ta en beslutning om å gi slipp på selvstendigheten sin

Trengs flere verktøy

Det er bare Russland som tjener på å snakke om Ukraina som en brikke i et spill, og ikke som et demokratisk land med en egen historie. At det er NATO som har diktert valgene som Ukraina har tatt, er en fortelling fra Kreml. For Putin aksepterte aldri at Ukraina tok et demokratisk valg vekk fra Russland. Dette er hovedårsaken til Russlands invasjon.

Norske myndigheter må gjøre mer for å stanse propaganda fra russiske påvirkningsoperasjoner på nettet. Det trengs også flere verktøy som gjør det lettere for folk å forstå hva som er legitime argumenter og hva som er påvirkning fra utenlandske aktører.

Bare Russland tjener

Det er Russland som tjener på spredningen av snakkepunkter som at «Ukraina er dømt til å tape krigen uansett», og «nå må Ukraina si ja til fred». Det Putin ønsker er ukrainsk kapitulasjon for å kontrollere hele landet. Det er bare Ukrainas egne ledere som kan ta en beslutning om å gi slipp på selvstendigheten sin. De ønsker ikke det, og ber heller Norge og vesten om å øke støtten og hjelpe Ukraina med en sikkerhetsgaranti. Glad-Gjernes snakker dermed på vegne av makthaverne i Kreml. Det hadde jeg rett og slett ikke forventet.

Målet for Russland er å destabilisere demokratiet i Norge og Europa. Heller ikke Norge er vaksinert mot autoritære krefter. Det er dette som står på spill i mange vestlige land akkurat nå, og det er det krigen i Ukraina også dreier seg om.