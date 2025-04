Den norske kirkes variant av jakten på oppmerksomhet: Å invitere islam inn kirka gjennom Iftar-markeringer eller å delta i Pride-makeringer. Som inviterer til Palestina-aktivisme og til Israels-boikott.

Den norske kirke fremstår som den sjekkeren som er usikker, ikke så «street-smart» og med manglende evne til å tolke omgivelsene og seg selv. Usikkerheten gjør at Den norske kirke finner på mye rart, uten at det provoserer så veldig.Det blir heller med at noen gjester bare overser den geistlige sjekkeren. Andre rister lettere på hodet med et overbærende smil mens de går forbi. Slik du gjør med folk som irriterer en litt, men som du synes mest synd på egentlig, for du vet de er forvirret, men likevel snille og harmløse.

Jarle Holberg

Ballett på Lerkendal?

Jeg mener at denne fremtoningen imidlertid gjør Den norske til en opportunist. Resultatet er at det kan være vanskelig å skille en gudstjeneste fra et politisk lokallagsmøte i krysningspunktet mellom Rødt, SV og MDG - eller et besøk i moskéen.

Jesus selv sa: «Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er.» Sagt på en annen måte: Om jeg kjøper billetter til Lerkendal for å se Rosenborg-kamp, så vil jeg oppleve at det bryter vesentlig med forutsetningene om jeg i stedet må se fotballspillerne danse ballett i 90 minutter. Kanskje er det kuriøst i noen minutter, før du med all tydelighet ser at dette er amatører som dummer seg ut.

Å bli fremmedgjort

Og når Den norske ikke holder seg til det den kan, eller bør kunne, som formidlingen av Det nye testamentet, men heller kaster seg på «progressive» og radikale trender, vanner det ikke bare ut det som må være grunnkonseptet. Det bidrar også til at de gruppene som med størst sannsynlighet fra tid til annen ønsker å oppsøke en kirke, og de stemmer som regel ikke på nevnte partier, blir fremmedgjort.

Derfor ender den geistlige til slutt, i beste fall, opp med å dra hjem i en taxi alene fra nattklubben.

Eller den geistlige blir med en løs fugl hjem, som gjør at hen i ettertid bruker mange angstfulle dager på å forbanne seg selv over at hen ikke tok den taxien alene hjem.