Vi har nylig kommet hjem fra Ukraina – en reise som har gjort sterkt inntrykk på oss begge. Sammen har vi møtt mennesker i krig og sett både sårene og styrken. Ukraina er et helt fantastisk land – med et helt fantastisk folk. Som fortjener så uendelig mye mer.

Gjennom reisen har vi møtt mange som nekter å gi opp. Lokale og nasjonale myndigheter holder samfunnet i gang midt i krigen. Ukrainske sivilsamfunnsorganisasjoner imponerer med profesjonalitet og kapasitet. Vi har møtt et takknemlig, stolt og sterkt folk.

Reelle sikkerhetsgarantier

Sammen med den Sokndal-baserte organisasjonen Biler til Ukraina har vi deltatt i overlevering av kjøretøy og utstyr til det ukrainske forsvaret, sykehus og ukrainsk Røde Kors. Varme gensere og jakker med KrFs gamle logo, nå påført et blått hjerte, er allerede distribuert til mennesker i nød. Utrangerte T-skjorter skal brukes som operasjonstøy.

KRIG: – Den største takken går til soldatene som daglig risikerer livet for verdier vi i Europa altfor lenge har tatt for gitt, skriver innsenderne. (KrF)

I en tid med mye feilinformasjon om krigen i Ukraina, er det viktig å snakke sant. Det var Russland som startet denne krigen. Ikke Ukraina. Og mens det forhandles om våpenhvile, fortsetter russerne å sende droner og missiler mot ukrainske byer. Flyalarmen går nesten hver natt. Det gjør noe med deg. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor ukrainerne ikke stoler på Putin – og hvorfor Zelenskyj insisterer på reelle sikkerhetsgarantier.

Hjertene våre blør for de ukrainske barna. Som ofte må tilbringe flere timer av skoledagen i trange bomberom. 1,6 millioner ukrainske barn lever i dag i områder under russisk okkupasjon. Der nektes de sitt språk og sin kultur, og de må vokse opp i et militarisert terrorregime. Siden fullskalainvasjonen i 2022 har mange tusen barn blitt tvangsdeportert og adoptert bort til russiske familier. I Kyiv besøkte vi et ankomstsenter for evakuerte barn og familier, og møtte barn som har blitt reddet tilbake. Historiene deres vil vi aldri glemme.

Den høyeste prisen

I Ternopil, vest i landet, besøkte vi et sykehus som hver uke tar imot rundt 200 skadde soldater fra fronten – i tillegg til vanlige pasienter i regionen. Helsepersonell gjør en enorm innsats med svært begrensede ressurser. Det står stor respekt av det ukrainske helsevesenet, men de hadde fortjent å arbeide med bedre utstyr og bygg.

Ukraina kjemper også for verdier vi selv er helt avhengige av

På sykehuset snakket vi med skadde soldater. En dronepilot hadde mistet begge armene i et russisk angrep – likevel var han mest opptatt av å fortelle hvor takknemlig han var for å være i live. Vi vet at mange har betalt den høyeste prisen. Krig er brutalt.

Ingen ønsker fred mer enn ukrainerne selv. Men freden må være mye mer enn fraværet av krigshandlinger. For hva er fred uten frihet verdt?

Å risikere livet

Å gi etter for Putins grunnløse ultimatumer vil ikke gi noen varig fred. Det vil tvert imot belønne aggresjon og et regime som hver dag fornekter menneskeverdet til både egne soldater og det ukrainske folket. Ukrainerne vet altfor godt hva de kjemper for – og hva de kjemper mot.

DEMOKRATI: – La oss aldri ta friheten for gitt – og la oss fortsette å støtte det ukrainske folket i deres kamp for fred, demokrati og frihet, skriver innsenderne. (KrF)

Den største takken går til soldatene som daglig risikerer livet for verdier vi i Europa altfor lenge har tatt for gitt. Men det er ikke bare deres kamp. Ukraina kjemper også for verdier vi selv er helt avhengige av.

La oss aldri ta friheten for gitt – og la oss fortsette å støtte det ukrainske folket i deres kamp for fred, demokrati og frihet. For hvert besøk til Ukraina blir dette bildet stadig klarere. Dette blir ikke siste tur.