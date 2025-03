Det er ikke hver dag man blir anklaget for å være konspirasjonsteoretiker på lederplass i en riksdekkende avis. Redaktør Bjørn Kristoffer Bore og Vårt Land anklager Jonas Bals, Linda Noor og meg for å «spre konspirasjonsteorier» være «semiautoritære» og «kopiere ytre høyres metode» denne uken. Det er svært grove anklager som mangler enhver saklig begrunnelse og som er fremmet uten mulighet til samtidig tilsvar.

Eivind Trædal. (Erlend Berge)

Bakgrunnen for denne absurde sklitaklingen er for min del at jeg forrige uke stilte kritiske spørsmål til folkerettsforskeren Cecilie Hellestveit på Facebook. Ironisk nok var dette helt i tråd med anbefalingene til Vårt Land på lederplass dagen før: «Ytringsfrihet handler ikke om å frita professorer eller akademikere for kritikk» skrev avisen denne dagen. De henviste til Glenn Diesen, professor ved Universitetet i Stavanger. Nå mener jeg ikke Hellestveit fortjener å bli sammenlignet med Putin-klakøren Diesen, men jeg er enig med Vårt Land i at akademikere ikke bør fritas for kritikk. Det bør i tilfelle gjelde alle.

Hvilke konspirasjonsteorier?

Så hvilke konspirasjonsteorier har jeg spredd? I mitt Facebook-innlegg stilte jeg spørsmål ved to ting:

Hvorvidt Hellestveits bruk av tittelen «Folkerettsinstituttet» er villedende og forvirrende for allmennheten, gitt at det er snakk om en liten organisasjon basert på hennes egen hjemmeadresse som ikke p.t. er registrert som en forskningsinstitusjon, og hvorvidt Hellestveit publiserer fagfellevurderte artikler på feltene der hun uttaler seg som forsker. I mitt hode er det selve forskningen som låner tyngde til argumentene når man uttaler seg som forsker.

Jeg landet på følgende poeng: Hvis det er slik at Hellestveits bruk av ordet «Folkerettsinstituttet» skaper et feilaktig inntrykk, og hvis hun uttaler seg som forsker om temaer hun strengt tatt ikke publiserer forskning på, så bør dette oppklares. Hverken mer eller mindre. Er dette å spre konspirasjonsteorier? Eller er det tvert imot å gjøre det Vårt Land omfavnet for under en uke siden: stille kritiske spørsmål til akademikere?

Hånd i vepsebol

Mitt innlegg ble av noen feilaktig tolket som at jeg hevdet at Hellestveit ikke har peiling på folkerett, eller generelt mangler kompetanse som fagperson. Hun svarte selv med å poste sin CV som utvilsomt dokumenterer at hun har utstrakt erfaring på feltet. Det tvilte jeg jo ikke på, noe jeg forsøkte å oppklare. Etter hvert fikk jeg svar på mine spørsmål, og kom frem til at jeg stadig er skeptisk til bruken av navnet «Folkerettsinstituttet». Dette var substansen i diskusjonen.

Men jeg oppdaget raskt at jeg hadde stukket hånden inn i et vepsebol. Det rant inn stadig flere kommentarer som handlet om Israel-Palestina-debatten, som Hellestveit har hatt en aktiv rolle i som en omstridt fagperson. Jeg ønsket ikke at tråden skulle utarte til en generell nidstang mot Hellestveit eller spore totalt av på en lørdag kveld, så jeg sendte den til arkivet. Den ble altså ikke «slettet» slik Vårt Land hevder.

Jeg tror også en av de verste tingene man gjør mot akademikere er å heve dem opp på en pidestall

Neste dag gjenopprettet jeg den med stengt kommentarfelt, blant annet fordi jeg så at det dukket opp stadig flere pussige påstander om hva jeg faktisk hadde skrevet. Det er alltid irriterende. Desto verre når slike feilaktige påstander gjenoppstår på lederplass i en riksdekkende avis!

Maktens språk

At Vårt Land fremstiller normale kritiske spørsmål som en form for konspiratorisk retorikk, er svært pussig. Dette er maktens språk, som flittig brukes til å undergrave den frie presse verden over. Kritikk omdefineres til «ufin mistenkeliggjøring» eller «konspirasjonsteorier». Redaktør Bore og hans redaksjon bør tenke nøye igjennom hvor klokt det er å kolportere denne typen hersketeknikker.

Jeg tror også en av de verste tingene man gjør mot akademikere er å heve dem opp på en pidestall. Det er kritikk som bringer både vitenskapen og den offentlige samtalen framover. Det som definitivt gjør den offentlige samtalen dummere, er hvis vi omgjør faglige debatter til skyttergravskriger der man enten skal «kansellere» eksperter eller heve dem over kritikk. Det fremstår for meg som om vi er i ferd med å havne der, og at Vårt Land allerede har tatt plass på den ene siden i dette tilfellet.

Jeg ser ingen grunn til å beklage at jeg har stilt kritiske spørsmål til Cecilie Hellestveit på Facebook, men jeg tar gjerne imot en beklagelse fra Vårt Land for deres ufine og ubegrunnede anklager.