Alexis Lundh fra Tro & Medier gjestet nylig Vårt Lands podkast-serie «Epleskrotten». Der gikk han langt i å antyde at vi i Skeivt kristent nettverk har skapt oss en Gud i vårt eget bilde. Selv virket Lundh å mene at han har et gudsbilde som er trofast til Guds egentlige vesen når han uttaler: «Gud er hellig, hellig, hellig – Han skapes ikke i mitt bilde, uansett hva jeg måtte føle eller ville.»

At Gud er «hellig, hellig, hellig» er ikke kontroversielt å hevde og heller ikke noe troende i Skeivt kristent nettverk vil motsette seg. Som en kristen interesseorganisasjon representerer Skeivt kristent nettverk likevel personer med ulike oppfatninger av hvem Gud er. I motsetning til Lundh er vi åpne for at ulike gudsbilder kan gi oss en dypere erkjennelse av hvem Gud er.

Hanne Marie Pedersen-Eriksen, styreleder i Skeivt kristent nettverk. (Julie Horpestad)

Guds vesen og vilje

Vi i Skeivt kristent nettverk er ærlige om at vi ser som i et speil, i en gåte, og at vi ennå bare forstår stykkevis (1 Kor 13,12). På samme måte som oss i Skeivt kristent nettverk, har heller ikke Lundh direkte kunnskap om Guds vesen og vilje. Vi er enige med Lundh i at Bibelen bør være kristnes fremste norm. Samtidig tror kristne på en levende Gud og en Gud som åpenbarer seg her og nå.

Å insinuere at Skeivt kristent nettverk truer med bråk hvis ikke alle er enige med oss, mener vi er en uredelig fremstilling fra Lundh

I Bibelen lærer vi om hvordan Gud åpenbarte seg for oss gjennom Jesus Kristus. Gjennom Jesus blir vi derfor kjent med Gud. I evangeliene kan vi lese om hvordan Jesus gikk mennesker i møte. Jesus erfarte og ble berørt i møte med mennesker: Han kunne gråte (Joh 11,35), bli sint (Mark 10,14), diskutere, lytte og la seg overtale av menneskene han møtte (Matt 15,28). Skeivt kristent nettverk ønsker derfor å løfte frem Gud som lytter til skeive og tar vår erfaring innover seg.

Lundhs egen erfaring

Lundh uttaler selv i intervjuet at hans farshjerte har vokst og han har blitt rausere etter hvert som han har gått sammen med mennesker. Erfaringene han har hatt i møte med mennesker har formet ham. Selvfølgelig har de det. Ingen teologi kan utformes eller utspille seg i et lukket rom. Heller ikke skrifttolkning kan skje uten å ta hensyn til den menneskelige erfaringen.

Lundh forteller hvordan han har bedt til Gud om å få en inderlig medfølelse med mennesker som er tiltrukket til andre av samme kjønn. Han forteller at Gud har gitt ham dette. I Skeivt kristent nettverk ønsker vi å formidle troen på en Gud som har en grenseløs medfølelse med alle mennesker. Vi ønsker å styrke våre medlemmers tillit til at Guds kjærlighet, medfølelse og forståelse for skeives situasjon er større enn det Lundh formidler.

Uredelig fremstilling

Lundh hevder at Skeivt kristent nettverk har uttalt at «det ikke blir fred» før alle blir enige med oss. Det er beviselig feil. I en analyse av prosessene som pågår i en rekke kirkesamfunn har ledelsen i Skeivt kristent nettverk tidligere konkludert med at det ikke kan bli fred i Kirke-Norge før skeives kjærlighet og samliv anerkjennes (Dagen, 27. mars 2024). Én måned senere presiserte vi at vår analyse tilsier at kirkesamfunn vanskelig kan legge lokk på debatten om skeives plass i menigheten (Dagen, 26. april 2024).

Grunnen er at ekskluderingen av skeive rammer langt flere enn oss skeive. Det rammer foreldre, søsken, slektninger, venner, kolleger og bekjente av skeive. Flere studier viser at kirkens fordømmelse av skeive er en avgjørende grunn til at mange unge tar avstand fra kirken og mister troen. Derfor er Skeivt kristent nettverks innstendige anbefaling til alle kirkesamfunn, å omfavne skeive, vårt liv og vår kjærlighet. Å insinuere at Skeivt kristent nettverk truer med bråk hvis ikke alle er enige med oss, mener vi er en uredelig fremstilling fra Lundh.

SKN vokser

Lundh har åpenbart rett i at vi ser svært ulikt på mye. Men å hevde at vi i Skeivt kristent nettverk har utspilt vår rolle, mener vi er beviselig feil. Aldri før har Skeivt kristent nettverk hatt flere medlemmer, flere deltakere på vår årlige nettverkssamling, samlet flere støttespillere til vår årlige dagskonferanse eller mottatt flere gaver. Vi opplever en stor lengsel blant kristne i dette landet etter et evangelisk budskap til skeive. Et budskap om en Gud som er større enn det Lundh formidler.