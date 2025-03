Daniel Alm ble i fjor avskjediget som følge av tillitsbrudd og maktmisbruk. To kvinner har i etterkant av avskjedigelsen politianmeldt Alm, men sakene ble henlagt på bevisets stilling. Daniel Alm har vært en stor kristen-leder i Sverige. Han har ledet Pingst, altså pinsebevgelsen, med om lag 90.000 medlemmer.

Selve tvisten er en arbeidsrettssak og det er Alm som har saksøkt sin tidligere arbeidsgiver, altså pinsekirken i Västerås for ulovlig oppsigelse. Han ønsker at hans avskjedigelse fra pinsemenigheten i Västerås skal anses ugyldig og håper på erstatning.

Denne uken fikk de som var tilstede i Västmanlands tingsrätt inngående kjennskap og detaljer om det Daniel Alm mener er gjensidige affærer med to kvinner. Kvinnene er uenige. Pingsts advokater har i retten brukt ord som maktubalanse og manipulasjon.

TALER: – Daniel Alm talar på konferensen Pingst Pastor International i 2023. (Natanael Gindemo)

Alm vil omtales som en synder. Ikke en overgriper

---

Dette er saken

Etter syv år som nasjonal leder for Pingst, den svenske pinsebevegelsen, valgte Daniel Alm i fjor å trekke seg fra vervet

Foranledningen var at Alm erkjente å ha hatt to kvinnerelasjoner som gikk for langt

I fjor ble han også sagt opp fra stillingen sin i Pingst Västerås, hvor han har vært pastor siden 2006

Alm har gått til søksmål mot menigheten, med krav om å få tilbake stillingen som pastor

---

Det stilles høye krav til en leder. Det stilles enda høyere krav til en leder dersom han søndag etter søndag forkynner i en sammenheng der det uttalte idealet er ekteskapelig sex og trofasthet. Det personlige og moralske fallet er høyt. Alm kunne blitt enig med kirken om en fratredelseavtale. Om litt etterlønn. Og om hvordan kirken og Alm skulle omtale hverandre i etterkant.

Men Alms fremgangsmåte er annerledes. Han saksøker sin gamle arbeidsgiver, sin gamle flokk, som han ledet som hyrde. Alt blottlegges for åpen rett. Alm har møtt kritikk: Hvorfor velger han å utsette alle direkte og indirekte parter for dette?

Jeg tror svaret kom på rettens siste dag. «Å leve med et overgrepsperspektiv som ikke er sant ... Jeg vet ikke hva det sier om kirken og respekten for at det kan være to sider i dette.» Alm gråt mens han sa det. Alm kan altså gjerne beskyldes for å være utro. Det er korrekt at han har trådt feil, sier han i en podkast, og understreker at han ikke er en voldtektsmann.

Han utdyper: «Vi kristne er som alle andre. Vi har lengsler, begjær og gjør ikke det vi vet vi burde gjøre.» Alm vil omtales som en synder. Ikke en overgriper.

Lentz og Alm er kanskje fratatt den lokale plattformen de hadde. Men i 2025 kan pinsepastorer alltid finne nye

Det retten skal avgjøre

Saken har særlig to arbeidsrettslige sider.

Den ene handler om det formelle. Alms advokat anfører at pinsemenigheten kunne omplassert Alm og at pinsemenigheten ikke har holdt seg til korrekte oppsigelsesfrister. Pinsekirken anfører at de har handlet rett, rent formelt. Dette blir et tolkningsspørsmål for dommeren der kommunikasjonen mellom Alm og pinsemenigheten er sentral.

Det andre handler om tillitsbruddet, det påståtte maktmisbruket. Er utroskap en god nok grunn til å si opp noen?

I norsk arbeidsrett er arbeidskontrakten essensiell. Arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler en rekke plikter og rettigheter. I Sverige også. Må menigheter i fremtiden definere spesifikt i arbeidsavtalen at utroskap er en legitim grunn for avskjedigelse?

Et spørsmål om tillit

Alms advokat har anført at det er pinsemenigheten i Västerås som bærer bevisbyrden i saken. Hun mener det ikke finnes bevis for seksuell trakassering og krenkende behandling fra Alms side. Pinsemenighetens advokater peker på at det dreier seg om et tillitsspørsmål til menighetens øverste teologiske ansvarlige. Og at gitt Alms posisjon og autoritet, har han utnyttet kvinnene. Flere av hendelsene mellom kvinnene og Alm skal ha skjedd i selve kirka og på kristne konferanser.

Menighetens advokat mener også at en menighetsleder må være hevet over all kritikk og har vanskelig å se for seg hvordan menigheten igjen kan ha tillit til Alm.

Nå satser Alm på at dommeren skal vurdere at bevisene til Pingst ikke er sterke nok. Alm håper å bli trodd på at kvinnene underspiller sin egen rolle i saken.

Saken ryster kristen-Sverige. Dommen faller 7. april. Et medlem av pinsemenigheten sa ganske treffende til den svenske avisen Dagen: Uavhengig av om det er Daniel Alm eller Pingst som vinner frem, er det to tapende parter. Medlemmet har rett. Trolig er det enda flere.

Nye scener

Alm gråt kanskje i retten. Men han er ingen slagen mann. Senest i mars prekte han i en kirke. Han blogger, skriver bøker og studerer. Tidligere Hillsong-pastor Carl Lentz har igjen fått jobb i en kirke etter sin utroskapsskandale (ikke som pastor, vel å merke). Han og kona Laura gir ut podkast og deltar i dokumentarer.

Lentz og Alm er kanskje fratatt den lokale plattformen de hadde. Men i 2025 kan pinsepastorer alltid finne nye. Et stort offentlig fall må gi en lekse i ydmykelse. Det må endre deg for alltid. Eller det kan hende at de som har de høyeste fallene nettopp har tatt imot evangeliet, fullt og helt. At den som har syndet mye, også er tilgitt mye.

Men hadde de åpnet øynene, kan det jo hende de ser at de tråkker rundt i andres knuste hjerter.