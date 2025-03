I en lederartikkel i Vårt Land anklager sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore tre debattanter; Eivind Trædal, Linda Noor og Jonas Bals for å spre «mer eller mindre konspiratoriske anklager mot Cecilie Hellestveit på sine Facebook-vegger».

Lederen handler mye om et innlegg fra Trædal, men som det kommer frem i en diskusjon på Bores FB-vegg, er en av postene han sikter til mitt Facebook-innlegg om Hellestveit, som Jonas Bals har repostet.

I dette innlegget belyser jeg Hellestveits faglige uttalelser og offentlige rolle, og kryssjekker alle argumenter og poenger med åpent tilgjengelige og høyt anerkjente kilder, som jeg også har listet opp i gjennomgangen.

Jørgen Berg Pedersen. (Privat)

Med andre ord, hvis Bore reagerer på at jeg skriver at Hellestveit opererer fra et «miniinstitutt registrert på en hjemmeadresse», kan han trykke på link nummer 3 i innlegget, som leder til Brønnøysundregistrene som viser at Folkerettsinstituttet har fem ansatte(?) og er registrert på Hellestveits hjemmeadresse.

«Bidrar til å tåkelegge»

Hvis Bore reagerer på at jeg skriver at «Hellestveits uttalelser strider mot The Lancet-artikkelen som sier at dødstallene i Gaza er høyere enn de offisielle anslagene», kan han trykke videre og se at Hellestveits uttalelser (link 12) strider mot The Lancet-artikkelen (link 11). Også videre.

Dette er grunnleggende kildehenvisning og dokumentasjonsmetode. Men i Bores bok er dette altså «mer eller mindre konspiratorisk». Jeg vet ikke hva som er verst – at Bore bidrar til å tåkelegge den svært alvorlige diskusjonen dette faktisk er, eller at han føyer seg inn i (den lite ærefulle) rekken av mektige menn som betegner etterprøvbare fakta som konspirasjoner.

Men jeg vet dette:

I middelalderen ble vitenskap ansett som kjettersk i Europa. Og i 2025 blir etterprøvbar argumentasjon ansett som konspiratorisk av Vårt Land.

Grei påminnelse om at redaktørstyrte medier ikke er bedre enn redaktørene som styrer dem. Takk.