For noen år siden fikk jeg ei bok av min svigerfar. Den het «Gjenoppdag Kristendommen», er skrevet av Marcus J. Borg, og handla om å finne tilbake til den opprinnelige Jesus – han som sto på de svakestes side og gikk i strupen på makta. En Jesus som veltet pengevekslernes bord, omgikk tollere og syndere, og snakka høyt om nestekjærlighet og rettferdighet, ikke om moralpoliti og fordømmelse.

Boka pekte på at vi måtte se på Det nye testamentet i et kulturelt og historisk kontekst, og pekte på at når Jesus omgikk de spedalske, så betyr ikke det at vi i dag skal lete med forstørrelsesglass for å finne nærmeste «leprakoloni». Det handler om å se på hvem dagens spedalske er, de utstøtte og marginaliserte. Hvem ville Jesus oppsøkt i dag?

Mathias Himo, Rødt Møre og Romsdal (Privat)

Kristne verdier

I dag ser vi at partier som FrP og KrF prøver å kapre kristenfolket med prat om «kristne verdier». Men hva mener de egentlig med det? Å kutte i velferd? Å gi store skattekutt til dem som har mest fra før? Å vende ryggen til flyktninger, og mennesker med annen kjønnsidentitet? Betyr det at vi skal stemple folk med annen tro som en trussel? Det er ikke kristne verdier. Det er politikk for pengemakta og for splittelse.

Det er faktisk mye i kristendommen som harmonerer langt bedre med venstresida. Nestekjærlighet, rettferdighet, omsorg for de svakeste og respekt for skaperverket – det er verdier både kristne og sosialister kan samles om.

Og dette er ikke noe nytt. Historisk har kristne bevegelser ofte gått hånd i hånd med sosial kamp. Frie menigheter og kristensosialister var med å bygge fagbevegelsen. Prester holdt 1. mai-taler om solidaritet og rettferd. Kristne salmer og arbeidersanger smelta sammen fordi kampen var den samme: Å løfte vanlige folk og stå opp mot urett og undertrykking.

Viktig allianse i dag også

I dag, med økende forskjeller og klimakrise på toppen av det hele, er den alliansen like viktig. Pengejaget – Mammon – styrer mer enn noen gang. Forskjellen mellom de aller rikeste og resten vokser raskt, og naturen betaler prisen.

Så nei, kristne trenger ikke bekymre seg om Rødt tar et mandat fra KrF eller FrP. Snarere tvert imot. Det betyr at de som vil kjempe for rettferdig fordeling, menneskeverd og respekt for skaperverket, har fått en ny og sterkere stemme.

Skal vi ta vare på både folk og klode, må vi bygge broer mellom kristne, sosialister og alle andre som vil noe bedre enn grådighet og kynisme. Det er ikke en kamp mellom tro og politikk – det er en kamp for fellesskapet.

Hva tror du? Hva ville Jesus stemt?