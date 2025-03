Som kristen møter man fordommer overalt. 1 av 4 aktive kristne i Norge opplever det vanskelig å være kristen. I serier, filmer og blant de vi møter rundt oss vil man møte fordommer. Mange av fordommene handler om hva kristne mener om homofili.

Nå henger også lærebøkene seg på. De livssynsnøytrale bøkene til barneskoleelever trekker inn fordommer mot kristne som en del av fagstoffet. I boken Arena gitt ut av Aschehoug kan vi lese teksten «Å elske er en menneskerett» som handler om Emil fra en kristen familie som er forelsket i en gutt. Ord som «syndig», «skam» og «helvete» brukes når det snakkes om familiens holdninger til homofili. Emil får heller ikke treffe noen andre enn de i kirken og foreldrene framstilles strenge og dømmende.

Hannah Olava Kleppe, skoleelev

Kristne familier

Dette setter kristendommen i et ekstremt dårlig lys, og det er trist at en tekst som skal handle om en gutt som liker en annen gutt, heller har hovedbudskapet å kritisere kristendommen og spre fordommer mot kristne familier.

I et land som Norge med en kristen kulturarv, er det vondt at det er dette vi lærer 6. klassinger. Det er å spre usannheter og fordommer mot landets største religion og bidrar ikke positivt inn i samfunnet.

«Kristne og strenge»

Det er ikke noe nytt at kristne opplever fordommer.

I ulike serier og filmer møter man kristne familier som blir satt i et dårlig lys. Et godt eksempel på dette er NRK- serien Lik meg. Her møter vi Sofie som kommer fra en kristen familie. Etter å ha tatt en angrepille blir moren veldig sint på henne.

Vi må tenke på hva som er relevant, hva barneskoleelever trenger å lære om

Sofie snakker og flere ganger negativt om foreldrene sine. At de er strenge fordi «de er kristne». Når vi allerede har et slikt samfunn hvor vi blir utsatt for disse fordommene, er det vondt at lærebøkene også følger etter.

Hvilke fordommer bidrar negativt?

Vi må tenke på hva som er relevant, hva barneskoleelever trenger å lære om. Vi må tenke på hva som bidrar til et bedre og mer inkluderende samfunn og hvilke holdninger og fordommer som påvirker samfunnet negativt. En tekst som den i læreboken til Aschehoug vil bidra til et dårligere samfunn og øke fordommene mot kristne. Er det et slikt samfunn vi vil ha?

Fordommene mot kristne må bekjempes. Ikke forsterkes.