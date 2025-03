Årets Rockesokk kommer bare måneder etter Arbeiderpartiet fikk gjennom utvidelse av fri abort til nesten halvgått svangerskap. Paragraf 2C, som åpnet for senabort basert på barnets egenskaper alene, ofte Downs syndrom alene, fjernes, og bra er det!

Men diskriminering basert på fosterets egenskaper består, siden grensen for fri abort er utvidet så drastisk. Det er paradoksalt at løsningen på den sterkt kritiserte paragraf 2C ble å fullstendig fjerne vernet for barnet så langt ut i svangerskapet.

KRFS PARTILEDELSE: Dag-Inge Ulstein, Jorunn Gleditsch Lossius og Ida Lindtveit Røse. (Erlend Berge)

Ingen kvinners feil

90 prosent av dem som får påvist barn med Downs syndrom, velger abort. Det er det høyeste tallet FHI har registrert noen gang, og en voldsom økning bare de siste få årene.

Det er en utvikling som bør bekymre oss. Samfunnet må legge til rette for at familier skal oppleve de kan bære frem barn med ekstra behov.

Vi tror ikke at det er noens intensjon at færre barn med Downs syndrom skal fødes. Det er ikke kvinners feil det har blitt en så rask økning i statistikken, men politikken som er innført, forventingene det har skapt og praksisen helsevesenet tilsynelatende har operert med.

Mødres historier må tas på alvor

For mens abortdebatten gikk for fullt i fjor, stod flere og flere mødre som ventet barn som sannsynlig hadde fått påvist en kromosomvariasjon frem i ulike aviser med historier om opplevd abortpress fra helsevesenet.

Disse mødrene fortalte at informasjonen de fikk fra helsevesenet opplevdes som ensidig for abort. De fortalte at det var få i helsevesenet som gratulerte dem, at de måtte overbevise helsevesenet om at barna deres var ønsket, uansett om de hadde Downs syndrom eller ei. Noen har fortalt de opplevde de måtte forsvare at de ville beholde barnet de ventet.

Slik skal det ikke være. Hvordan kan Arbeiderpartiet, som har styrt helsedepartementet de siste fire årene, tillate en slik praksis?

Knappe helseressurser brukes på fostertesting

I 2020 og 2024 ledet Arbeiderpartiet an for økt systematisering av fostertesting til alle gravide, først og fremst gjennom innføring av NIPT. Siden da har flere gravide fått påvist barn med kromosonvariasjoner, og flere valgt abort – en helt forventet konsekvens av liberaliseringen.

Høringssvarene advarte tydelig mot akkurat denne utviklingen. Gang på gang ble det pekt på at liberaliseringen kunne skape en opplevelse av at NIPT er en del av svangerskapsomsorgen, noe det ikke er eller skal være.

Andre pekte på at flere gravide ville føle et tydeligere press på at det ville være viktig og riktig å ta testen. Men det stemmer ikke. Testen har ikke helsegevinst for gravide. Det er kun flere og flere egenskaper ved barnet som avdekkes. Når NIPT tas på stadig flere og yngre gravide kan det tvert imot gi økt antall falske positive svar, som i ytterste konsekvens kan øke aborttallene ytterligere.

Det er bekymringsfullt at knappe helseressurser prioriteres på økt fostertesting, samtidig som disse mødrene forteller at informasjonen som gis i forbindelse med, og i etterkant av, slike undersøkelser er så unyansert og ensidig for abort.

Bioteknologiloven skal evalueres

KrF frykter nå at vi som samfunn er i ferd med å trå ordentlig feil, mot et samfunn med stadig mindre rom for annerledeshet.

Vi er bekymret for mer bruk av NIPT til alle gravide, i kombinasjon med en sterkt utvidet grense for fri abort, vil føre til at flere gravide blir stående alene med forventing eller press om at abort er et forventet valg hvis barnet skulle ha Downs syndrom.

KrF har igjen fremmet forslag på Stortinget om en frivillig kontaktfamilieordning mellom vordende og etablerte familier med barn med Downs syndrom, nettopp for at familier skal kunne få førstehåndsinformasjon om hvordan et liv med barn med Downs syndrom faktisk er. Det fikk vi gjennomslag for i regjering. Noe av det første Arbeiderpartiet gjorde da de selv kom i regjering var å skrote denne ordningen, som koster ekstremt lite for et statsbudsjett som det norske. Forstå det den som kan.

Denne våren får vi evalueringen av bioteknologiloven. Her bør vi anta at innføringen av mer fostertesting holdes ansvarlig for økt abortpress i helsevesenet og utviklingen i abortstatistikken. KrF mener også det burde belyses at knappe helseressurser over tid har blitt brukt på fostertester uten helsegevinst for gravide.

Så i dag rocker vi sokker av ulike farger og mønstre, for at samfunnet skal ha plass til alle, for vi er alle ulike unike og unike ulike. Perfekt ufullkomne kan en kalle det.