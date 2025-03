En flere meter høy gullstatue av president Donald Trump pryder «the Gaza Boulevard» i en KI-animert film som den amerikanske presidenten la ut på sosiale medier nylig. Det gir et absurd innblikk i den narsissistiske tankegangen til verdens mektigste mann. Mener han virkelig å overta Gaza og lage «Midtøstens Riviera for rikfolk»?

Hva tenker et krigstrett og utslått folk og palestinere generelt om dette, i en tid hvor nødhjelp blokkeres og våpenhvilen står i fare?

Einar Tjelle, internasjonal direktør i Kirkerådet (Kirkerådet)

En palestinsk prest har nylig minnet oss om Nebudkanesar, kongen av Babylonia som det står skrevet om i Daniels bok i Bibelen. Han laget en stor gullstatue, og befalte alle folk, nasjoner og tungemål til å tilbe denne kongen.

Er det ikke det som skjer foran øynene våre akkurat nå?

Misbruk av kjærlighetens budskap

La oss ikke glemme stormannsgalskap også fra Russlands president Vladimir Putin og mange kjente og ukjente despoter i vår tid. Presidenter som lener seg på Bibel og kirke i sin narsissisme og stormannsgalskap må vi være særlig oppmerksomme på. Donald Trump har endatil laget sin «Trump-Bibel», mens Putin lener seg tungt mot Den russisk-ortodokse kirken.

Ethvert menneske er skapt i Guds bilde. Kristen tro og etikk har vært avgjørende for etableringen av menneskerettighetene og sunne demokratier. Med diskreditering av FN og folkeretten, og øvrige menneskerettigheter slik vi ser nå, må vi rope et varsko!

Nestekjærlighet kommer til uttrykk hver dag i at mennesker står opp for hverandre, taler hverandres sak, og bærer hverandres byrder, både i de nære relasjoner og i større sammenhenger. Med noen enkle pennestrøk kutter Trump bevilgningene til USAID og Verdens helseorganisasjon. Kriger, tollmurer og klimakrise driver i samme retning. Ser vi hva som forvitrer på vår vakt?

Det er ikke gullstatuer eller gullkalver eller pengeguden Mammon som skal tilbes, men Den treenige Gud

The Great Commandment, det største budet, handler ikke om å gjøre Amerika eller Russland «great» again, eller bygge gullstatuer. Det handler om å gi håp og frigjøring for alle, og særlig de minste blant oss. De som nå er sist, skal en gang bli de første!

Noen må våke

Nå må alle av gode vilje være våkne og bidra, ikke minst vi som er kirkeledere.

Det er ikke gullstatuer eller gullkalver eller pengeguden Mammon som skal tilbes, men Den treenige Gud. Og det er Jesus Kristus som er den ene som har gitt Gud ansikt og vist oss hvem han er. «Slik jeg har elsket dere skal dere elske hverandre». Så enkelt. Så provoserende, for noen.

For om ikke presidenter liker å bli minnet som av biskop Budde i Washington, om nåde, kjærlighet og rettferdighet, og særlig til «disse mine minste» i vår tid, så er det budskapet om kjærlighet og rettferdighet fra Jesus selv som det tas anstøt av.

Salmedikteren Svein Ellingsen skrev salmen «Noen må våke i verdens natt». Den sier at «Noen må våke i verdens natt, noen må tro i mørket, noen må være de svakes bror».

Dette er vår jobb nå som medmennesker – å våke i verdens natt.