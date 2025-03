I Vårt Land 10. mars kommer lokalpolitiker (KrF) og psykiater Kjetil Hustoft med en bred anklage mot meg fordi jeg har forsvart president Donald Trumps politikk. Isteden for politiske argumenter imot den amerikanske politikken som jeg støtter, inneholdt innlegget påstander om forførelse og en rekke moralske dommer.

Det første denne Hustoft stiller spørsmål ved er mitt kristne menneskesyn – fordi jeg applauderer mange av Donald Trumps politiske beslutninger. Men i stedet for at han går saklig inn og debatterer hvordan hans politikk påvirker menneskeverdet, sjikanerer han den amerikanske presidenten.

Det han har klart å skrape frem av gamle synder blir malt utover med stor omhu. Det er ikke akkurat grensesprengende informasjon han kommer med når han forteller at Trump kom med sleivbemerkninger om kvinner i 2005, for 20 år siden. Mon tro om han er den eneste toppolitikeren som har sagt noe dumt de siste 20 årene? Hvor mange politikere i Norge finner du som aldri har gjort en synd i sitt liv? Hva om vi hadde hemmelige opptak? Det er sikkert ikke lite å finne. Men hva er vitsen?

Trine Overå Hansen er redaktør i Norge IDAG. (Matilde Solsvik)

Mye bønn rundt Trump

Når det gjelder Trumps personlige forhold til Gud, vil ikke jeg stille meg til dommer over det. Det vi kan si om Donald Trump, er at det er kjent at han har bedt frelsesbønn. Han omgir seg med mange kristne ledere, det er mye bønn rundt ham. Og han sier selv at han tror Gud sparte livet hans for den gjerning han skal gjøre i politikkens verden. Det må da være positivt at verdens mektigste mann søker forbønn for den oppgaven han står i?

Da jeg var i USA for et par uker siden deltok jeg på åpningen av Senatet. Senatorene startet med å sverge troskap til flagget, og å be til Gud om at han skulle være med dem i alle politiske beslutninger. Norske politikere har mye å lære.

Og det Trump har gjort for de ufødte barna er å innsette tre konservative høyesterettsdommere, slik at dommen Roe vs. Wade, som hadde skapt presedens for fri abort frem til fødsel i hele USA siden 1973, falt.

Trumps kvinnesyn

Trumps kvinnesyn blir slaktet av denne KrF-politikeren. Men når det gjelder presidentens realpolitikk, er det mange kvinner i USA som takker ham for at han har berget kvinnesporten, ved å slå fast at det finnes bare to kjønn, og at biologiske menn ikke mer skal konkurrere mot kvinner. Under Joe Bidens styre er kvinner blitt danket ut av menn i en rekke idretter.

Under en volleyballkamp i 2022 fikk 17 år gamle Payton McNabb en ødeleggende varig hode- og nakkeskade som et resultat av et ballslag fra en mannlig idrettsutøver som ble identifisert som transkjønnet.

Da Riley Gaines i 2024 kom likt med den mannlige svømmeren Lia Thomas, valgte de å gi pokalen til Thomas. Men nå, under Trumps styre, får Gaines sine rettmessige medaljer tilbake.

USAID

Så mener Hustoft at det strider mot nestekjærlighetsbudet at Trump har stengt USAID. Hvis alle pengene gikk til de fattige og trengende, var det vel og bra. Men årsaken til at USAID er stengt ned, er at Donald Trump og administrasjonen hans, deriblant Elon Musk, mener de har funnet omfattende korrupsjon og misbruk av skattebetalernes penger.

Det gjelder for eksempel 1,5 millioner dollar for å fremme likeverd og inkludering i Serbias arbeidsplasser og forretningsmiljøer og 2 millioner dollar til «LHBT-aktivisme» i Guatemala.

Utdanningssystemet

Så var det utdanningssystemet. President Trump har ment at de amerikanske statene bør ta over ansvar for utdanning. Som den anti-autoritære politikeren han er, flytter han makt fra Washington (og Det hvite hus der han selv sitter med makten), og ut til delstatene.

Hustoft spør: «Ville redaktør Overå Hansen anbefalt at vi la ned vårt Utdanningsdepartement og latt de enkelte kommuner ordne dette selv?»

Han skriver videre han har vært mye i USA, men forstår han amerikanske forhold. Det er ganske utrolig at han sammenligner amerikanske stater med norske kommuner. I Norges mest folkerike kommune, Oslo, bor det 724.290. Den minste kommunen i Norge er Utsira med bare 219 innbyggere.

Bare i staten California bor det over 39 millioner mennesker. 10 av statene har over 10 millioner innbyggere. I hele Norge bor det bare rundt 5,5 millioner.

Skulle den norske statens Utdanningsdepartement være uegnet til å ta ansvar for utdanningen i Norge?

Jeg ser ikke noe poeng i å kommentere denne sammenligning ytterligere.

Valgfusk

Så skriver innsenderen om det Donald Trump og mange med ham mente var valgfusk. Ingen land i Europa har like slappe valgregler som USA.

Hustoft anklager også Trump for å stå bak storming av Kongressen. «Hva ville redaktøren av Norge IDAG skrevet i sin avis hvis en norsk statsminister tapte et norsk valg og nektet å godta det, til tross for at valgstyrene i hele Norge sa det stemte. På plassen foran Stortinget be sine meningsfeller storme Stortinget og skade og true ansatte, politikere og besøkende?» skriver han.

Her insinuerer han at Trump ba sine meningsfeller storme Kongressen og skade og true ansatte, politikere og besøkende. Dette er en absurd og injurierende påstand uten rot i virkeligheten.

Klimasaken

Så er det klimaendringene. Her er det også meningstyranni som gjelder. Om ikke Trump er enig i narrativet fra «klimareligionen» er han antakelig et dårlig menneske ifølge denne logikken. Men også her strides de lærde, om årsak og virkning. Det må være lov å være politisk uenig på dette feltet, uten at det skal føre til moralsk fordømmelse.

Så spør Kjetil Hustoft om mitt kristne menneskesyn er slik at «Alt kan forhandles om, og trusler forut for forhandlinger er bare sunn fornuft – eller har jeg forstått redaktøren helt feil?».

Alt jeg kan si er:

Ja, du har forstått det meste helt feil!