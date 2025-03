På Dagsrevyen (12.03.25) intervjuet journalist Nina Owing de to tidligere hoppløperne Johan Remen Evensen og Daniel-André Tande, som innrømmet at de hadde jukset den gang de hoppet i ulike bakker.

Det kommer mange nyheter om ukulturen i skihoppmiljøet disse dagene.

Siri Amalie Oftestad Aronsen (Privat)

En komplisert virkelighet

Her møter vi en sportsvirkelighet hvor det ikke bare handler om å bruke dop eller ikke, å gjøre noe rett eller galt. Hoppsportvirkeligheten er mer komplisert enn som så.

Her forteller Evensen og Tande at det er mange små ting man kan gjøre, for å hoppe lange hopp (som mange har sikkert fått med seg). Blant annet kan man bruke for stor dress, kort undertøy og noen typer tråder i dressen som visstnok skal hjelpe (aner ikke hvordan!). Det finnes sikkert gradstilfeller i disse kravene. Noen kan sikkert synes at kravene er for spissfindige. Det er sikkert noen som ikke skjønner at de ikke kan bruke hvilken drakt de vil, og at det er selve måten å hoppe på som gjelder.

Jeg tror dette møtet mellom to unge menn og en eldre kvinne, viser en stor generasjonskløft

Sort/hvitt begrep

Owing brukte konsekvent ordet juksing som kanskje blir et for sort/hvitt begrep for en yngre garde. Jeg tror dette møtet mellom to unge menn og en eldre kvinne, viser en stor generasjonskløft. Den eldre garde som Owing representerer, er nok vant til langt mer absolutt tenkning, ganske enkelt fordi verden var enklere da de var yngre.

Det er tydelig at Owing etterlyser samvittighet hos Evensen og Tande.

Juksingen (hvis man skal kalle det det) er visst noe alle utøverne gjør da de hopper, og Fis (Det internasjonale skiforbundet) slår ikke ned på det noe særlig. Når så å si alle gjør det samme for å stille likt, er det juks da? Da Owing spør om de ikke følte noe på at de hadde jukset da de stod på seierspallen, svarer Tande at det hadde han ikke tenkt på!

Mindre tydelig samvittighet

Jeg tror at hva som er rett og galt kompliseres for tida. Det er så mange hensyn, så mange vinklinger som jeg tror dagens yngre står overfor. Uansett kan man lure på om disse nyansene gjør at samvittigheten også blir mer utydelig, kanskje blekner på et vis?