De siste dagene har forslaget mitt om å «bøtelegge foreldre» vekket stor debatt. Og da er det naturlig å komme med noen oppklaringer. La det være klart; vi foreslår kun å bøtelegge foreldre som gjentatte ganger ikke stiller på foreldremøter eller elevsamtale. Og det vil kun være et naturlig verktøy i klasser hvor det er et vedvarende problem med vold og ukultur i klasserommet.

Det vil nok være de færreste klasser et slikt tiltak vil være nødvendig. Men la oss være ærlige her: Det er ofte de foreldrene som aller helst burde engasjert seg mer i barnas liv, som unnlater å møte opp. Hvis foreldre gjentatte ganger ikke møter opp til foreldresamtale, mener jeg de svikter i sin viktigste jobb.

Stille tydelige krav

Atferden blant unge har endret seg radikalt de siste årene. Før gikk jobben som lærer ut på å undervise, i dag handler den også om å avverge slåsskamper og håndtere politibesøk. Det handler ikke om å straffe ordinære familier i en presset hverdag, men om å sette foten ned overfor de som bevisst svikter barna og de rundt dem. Når skolemiljøet preges av vold, uro og gjentatte utfordringer, må vi våge å stille tydelige krav. Også til foreldrene.

Formålet med denne sanksjonen er ikke at folk skal få økonomiske problemer, men et viktig signal om at foreldre har et ansvar for hvordan barnet sitt oppfører seg på skolen, og at du har en plikt til å bistå skolen med å få slutt på den dårlige oppførselen. For oss i KrF er det klart at danningen og oppdragelsen foregår best i familien. Hvordan vi oppfører oss, våre verdier og holdninger læres best i familien. Dette ansvaret kan ikke skyves over på lærere og skolen.

Vi trenger debatten

Derfor er det merkelig at denne debatten frem til nå kun har handlet om læreren sitt ansvar med å få bukt med ukulturen vi ser i skolen i dag. Dette forslaget er ikke helt nytt. I Storbritannia er dette også en debatt etter at Tony Blair Institute for Global Change (TBI) ledet av den tidligere britiske statsminister Tony Blair har foreslått å åpne for økonomisk sanksjoner mot foreldre som ikke bistår skolen med å få bukt med den dårlige oppførselen til barnet sitt. Den debatten trenger vi også i Norge.

Dette forslaget vil ikke alene være løsningen for å få bukt med dagens voldsproblematikk i skolen, men vil være et riktig skritt på veien. Jeg mener foreldrene har et særskilt ansvar. De kan ikke skyve dette ansvaret over på skolen.