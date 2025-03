Frans tror ikke at han kommer til å overleve dette. Men på den andre siden sa han allerede for et tiår siden at han bare hadde noen år igjen å leve: «Deretter går jeg til Faderens hus!»

Paven har lenge sett på sin død som nært forestående – men en gang må han jo få rett. Og det ser ærlig talt mørkt ut. Uker på sykehus med en alvorlig lungebetennelse. Legenes prognose er «avventende». Tegn på fremgang blir fulgt av rapporter om tilbakeslag.

Selv strekker jeg meg etter telefonen så snart jeg våkner for å se om noe har skjedd. Har han overlevd natten? Hvordan lyder dagens legeutskrift?

Joel Halldorf, teolog (Erlend Berge)

---

Pave Frans

· Heter opprinnelig Jorge Mario Bergoglio og ble født 17. desember 1936 i Buenos Aires i Argentina.

· Valgt til pave 13. mars 2013 under konklavet etter pave Benedikt XVIs avgang. Han tiltrådte offisielt under en innsettelsesmesse 19. mars samme år i Peterskirken.

· Valgte navnet Frans til ære for den hellige Frans av Assisi, som var kjent for sin ydmykhet, enkelhet og omsorg for de fattige og naturen.

· Den første paven fra Sør-Amerika og den første ikke-europeiske paven på over 1200 år. Før han ble pave, var han erkebiskop av Buenos Aires.

· Har «Miserando atque eligendo» som motto. Direkte oversatt betyr det «Med barmhjertighet og utvelgelse».

· Har lagt vekt på sosial rettferdighet, miljøvern og kamp mot fattigdom. Kjent for sin enkle livsstil.

· Ble innlagt på Gemelli-sykehuset i Roma 14. februar 2025 for behandling av bronkitt.

Kilde: NTB

---

Som mange andre ber jeg for pavens bedring – og særlig intenst fordi det virkelig ville være uheldig om han døde akkurat nå.

Ikke bare fordi vår tid er turbulent, men fordi Frans er en av de få verdenslederne som står opp for saker som klima, migranter og verdens fattige. Dette er temaer som blir mer og mer skjøvet til side etter hvert som høyrepopulismen vokser. Men om disse temaene har paven vært like utholdende som ubønnhørlig.

Paven og JD Vance

Konflikten mellom paven og vår tids politikk ble tydelig for noen uker siden, da den amerikanske visepresidenten JD Vance forsvarte USAs deportasjonspolitikk ved å henvise til den katolske termen ordo amoris – kjærlighetens orden. Vance mente at hans katolske tro lærte ham at det er vår plikt å først elske vår familie, deretter våre naboer, deretter vårt land, og til slutt verden.

Men at vi skal elske våre nærmeste, trenger ingen religioner å minne oss om, for det gjør vi vanligvis uansett. Pave Frans svarte Vance i et brev, der han skrev at ordo amoris bare blir forståelig i lys av historien om den barmhjertige samaritanen: budskapet om en kjærlighet som overskrider grenser. Kjærligheten, skriver paven, må omfavne de fattige, og må aldri brukes som en unnskyldning for å fokusere på egen nasjon.

Det åndelige rådet

Mot slutten følger noen linjer som nesten virker som et åndelig råd til Vance selv: Mennesket, skriver paven, er en person som gjennom sine relasjoner til andre, særlig de fattigste, gradvis kan modnes i sin kristne identitet og kallelse.

Frans’ stemme er i dag viktigere enn noensinne. Samtidig er hans kritikk av rovkapitalisme og trang nasjonalisme ikke noen personlig nyvinning. Den har dype røtter i det som kalles katolsk sosiallære.

Allerede på 1800-tallet fordømte paver kapitalisme og urettferdighet med en intensitet som ikke står Frans langt etter: «Å unndra noen den lønnen som rettmessig tilhører ham er en forbrytelse som roper til himmelen etter hevn,» skrev Leo XIII i 1891. På 1960-tallet advarte Paulus VI mot at kapitalisme og «ukontrollert liberalisme» banet vei for «en spesiell form for tyranni»: «Slike urettferdige manipuleringer av økonomiske krefter kan aldri fordømmes nok.»

Personlig vrede

Den konservative paven Benedikt kritiserte kapitalistisk utnyttelse med en så intens kraft at markedsliberale katolikker i USA spredte konspirasjonsteorier om at han ble kontrollert av kurien. Benedikt oppfordret alle mennesker til å våkne opp til «en personlig vrede» over de fattiges situasjon.

Svenske kommentatorer overser ofte denne dimensjonen av katolsk teologi, fordi de tror at kirkens konservative holdning i seksualspørsmål gjør at den også er «høyre» i økonomiske spørsmål. Men slik er det ikke. Den katolske kirken passer ikke helt inn på verken høyre-venstre eller «Grønn-Alternativ-Liberal» (GALTAN)-skalaen.

Pavepolitikk som motsats

Etter Frans’ tilbakemelding svarte Vance at han, som konverterte i 2019, er en «baby Catholic» som har mye å lære. Det er ikke en overdrivelse. Pavepolitikk har i over et århundre representert den direkte motsatsen til det Vance fremmer fra Det hvite hus.

Det er en trøst for oss som er bekymret for Frans’ helse. At han dør vil ikke bety at stemmen fra Roma stilner. Fattigdom, miljøødeleggelser og nasjonalisme vil fortsatt bli fordømt.

Også den neste paven vil være katolikk.