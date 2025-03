Vi er i en kritisk tid, og da må vi ikke øke generasjonskløften. Ja, vi unge må få kritisere den voksne generasjonen, når de etterlater oss problemer vi etter hvert må håndtere. Men voksne har også livserfaring, og om vi skal løse fremtidens problemer, er det til liten hjelp å bygge opp under generasjonskonflikt.

Det synes jeg AUF-leder Gaute Skjervø gjør. Det gjelder både i kronikker i VG, og på NRK Debatten. «Min generasjon er oppvokst med 9/11, Irak-krigen, 22. juli, Putin 1, finanskrise, vi forstår alvor når vi ser det igjen», listet Skjervø opp under NRK Debatten. Han sa han var bekymret over «voksen naivitet», fordi forrige generasjon tenker at «alt blir bra av seg selv».

Orion Gustav Ibsen, Aker Unge Høyre

Hvem sikter Skjervø til?

Ærlig talt. Skjervø får det til å høres ut som at den voksne generasjonen må opplæres til at verden er vond og vanskelig, og at dette er noe vi yngre er de første som har fått med oss. Klippet fra Debatten er delt av Skjervø selv og har fått tusenvis av likes på TikTok.

I delingen på Instagram har han valgt forsideteksten «litt voksen naivitet». I kommentarfeltet er det flere som er enige, slik som Madcon som mener at «Kid’n ba gamla vokse opp». Hvem sikter Skjervø til? Snakker han om besteforeldrene våre, som levde med Sovjet-imperiet tett inne i Europa, med diktaturer i Spania, Portugal, Hellas og Jugoslavia?

Eller foreldrene våre, som levde med overhengende fare for atomkrig? Budskapet er noe AUF har gjort til et varemerke. I en VG-kronikk fra november i fjor skriver Skjervø at voksengenerasjonen «har holdt dagens unge for narr», og beskylder dem for å være «grenseløst naive».

På tvers av generasjonene

Sånne beskyldninger tjener ingen hensikt. Er det noe vår tid krever, så er det europeisk samhold, ikke minst på tvers av generasjonene. Dessuten fremmer han ikke produktiv politikk som faktisk utgjør en forskjell.

Vi må stoppe å peke på hverandre for problemene i verden, dette gjelder særlig oss unge. For vi kommer en gang til å arve makten, og hvis vi har brukt hele vår ungdomspolitiske tid til å peke på de voksende og klage på hva de har gjort galt vil ikke vi ikke være forberedt på å møte de problemene vi har klaget over.

Vi lever i et av verdens tryggeste og beste land å bo i, la oss ikke late som noe annet. Og i et av verdens tryggeste land er det begrenset med hvor mye fælt vi egentlig har opplevd så langt. Dette virker det som Gaute Skjervø glemmer.

En stor dose fellesskap

Og ser vi på AUFs faktiske politikk når det kommer til forsvar og sikkerhet, består den i å kjempe for et «fritt Palestina», en tredobling av norsk bistand og flere kvoteflyktninger.

Hvilke av voksengenerasjonens såkalte «naivitet» er dette ment å løse?

Vi trenger konkrete svar på tidens utfordringene. Det innebærer tøffe prioriteringer og viktige debatter. Forsvaret må drastisk rustes opp. Sikkerhetspolitikk må på dagsordenen. Og dette er kanskje tiden hvor vi igjen må diskutere norsk EU-medlemskap. Alt dette er saker vi i Unge Høyre fremmer.

AUF skryter av gjennomslag de har fått hos Arbeiderpartiet, slik som å anerkjenne Palestina som stat. Det er andre spørsmål som nå melder seg, som direkte berører norsk sikkerhet. På Skjervøs post på Instagram kommenterer AUF sentralt med «en farligere verden behøver en liten dose voksenkjeft, og en stor dose fellesskap». Jeg er enig i det siste.

Spørsmålet er om Skjervø og AUF vil være med å fremme forslag som faktisk hjelper, i stedet for å anklage de voksne for naivitet.