Bakgrunnen for kritikken er at Haukland i alle omtaler av arrangementet var titulert som fylkesvaraordfører. Haukland presiserer nå at hun ikke deltok i kraft av rollen som fylkesvaraordfører, men som førstekandidat til Stortinget for Nordland KrF. Det er bra, og noe Haukland burde vært tydelig på fra starten av. Flere medieoppslag har åpenbart kommet og gått uten at media har fått beskjed om å fjerne tituleringen av Haukland som fylkesvaraordfører.

Som stortingskandidat står Haukland fritt til å delta der hun måtte ønske og ytre det hun måtte føle for. Når det gjelder kritikken mot Haukland som fylkesvaraordfører – som lett kunne vært avblåst hvis Haukland tidligere hadde avklart sin rolle – har den handlet om konteksten for arrangementet 23. januar.

Elin Dahlseng Eide (Ap), Synne Høyforsslett Bjørbæk (SV) og Håkon Møller (MDG) og Christian Torset (Rødt).

Langvarig krigføring

Bakteppet for markeringen var en opphetet diskusjon om hvorvidt kampen mot Maccabi Tel Aviv burde gå som planlagt, i lys av Israels langvarige krigføring på Gaza-stripen. En av arrangørene hadde i forkant vært ute og avvist mange av anklagene som verdenssamfunnet har rettet mot Israel. I et innlegg i Avisa Nordland prøver en blant annet å tone ned alvoret i helt åpenbare brudd på folkeretten, som Israels bombing av sykehus på Gaza.

Facebook-arrangementet publisert av IKAJ Norge annonserte at «lokale kirkeledere» skulle bidra. Det fikk soknepresten i Bodø Domkirke til å rykke ut og presisere at Den norske kirke ikke kunne tas til inntekt for markeringen. – Denne typen arrangementer bygger unødvendige grøfter og kan forvirre folk om hvem som står bak, uttalte sokneprest Dirk Torsvik Gieselmann til Avisa Nordland.

Ingen unaturlig kobling

Fylkesvaraordførerens fremstilling av arrangementet som en nærmest apolitisk markering til støtte for fred i Midtøsten, er det nok få andre enn arrangørene selv som kan stille seg bak. I lys av omstendighetene var det slett ikke unaturlig å koble markeringen til Israels krigføring på Gaza og de forferdeligheter som pågår der.

Vi stiller oss helhjertet bak intensjonen i fylkestingets uttalelse fra i fjor, der vi etterlyser økt innsats mot antisemittisme i Norge. Som fylkestinget sier i uttalelsen, bør denne innsatsen være koordinert og helhetlig. Da bør den så langt det er mulig, mener vi, holdes adskilt fra debatten om staten Israels fremferd mot sine naboer.

Innlegget er signert av Elin Dahlseng Eide, Christian Torset, Synne Høyforsslett Bjørbæk og Håkon Møller, gruppeledere for Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne på Nordland fylkesting.