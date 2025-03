For meg er dette to veldig forskjellige ting. La meg gjøre en ting helt klart: norsk bistand følger de internasjonale reglene for bistand, utarbeidet i OECD DAC. De sier klart at all bistand skal ta utgangspunkt i mottakernes behov. Det er uaktuelt for denne regjeringen å fremsette krav om for eksempel handelsavtaler eller andre gjenytelser for bistand.

Når jeg snakker om at bistand er i vår egeninteresse, så er det fordi jeg oppriktig mener at bistand bidrar til en bedre og tryggere verden. Når flere mennesker har trygghet for at det er mat på bordet, en jobb som gir inntekt og at ungene kan sove trygt gjennom natten, er det mindre grobunn for sosial uro, vold og ekstremisme. Dette er ikke spesielt for utviklingsland. Når vi i Arbeiderpartiet argumenterer for lave økonomiske forskjeller i Norge, er vi overbeviste om at det gir et bedre og tryggere land for alle – også de mest formuende blant oss.

Sikkerhetskonferanse i München 2025 Utviklingsminister Åsmund Aukrust (Javad Parsa/NPK)

Vår globale samhørighet

Vi ser at sårbarheter utenfor Norge kan bli sårbarheter i Norge. Derfor er investeringene vi gjør i helsesystemer i utviklingsland et forsvarsverk mot den neste pandemien. Covid-19 lærte oss at vi ikke er sterkere enn den dårligste helseklinikken og at virus ikke bryr seg om grenser. Å investere i utslippskutt er viktig for dem som allerede står til knærne i klimaendringer, men også for nordmenn. Også her hjemme opplever vi varmere, våtere og villere vær. Uvær som Hans, med store ødeleggelser og mye utrygghet, vil bli mer vanlig her i Norge dersom vi ikke klarer å gjøre noe med klimakrisen.

Solidaritet i Norge og utlandet er en kjerneverdi for meg og for Arbeiderpartiet. Vår utviklings- og bistandspolitikk følger denne tradisjonen. Solidaritet er i vår egeninteresse. Å løfte det frem, er nettopp å vise vår globale samhørighet. Det er i sterk kontrast til det Knag Fylkesnes skriver. Som Redd Barna-representanten selv løfter frem, så er det store krefter på høyresiden i norsk politikk som står klare til å kutte kraftig i norsk bistand. Når vi løfter frem at det er vår felles sikkerhet de gambler med, bidrar vi til at velgerne kan ta informerte valg om hvem de ønsker at skal styre i dette turbulente farvannet.

Trygghet som prioritet

Verden har blitt farligere og mer ustabil de siste årene med store geopolitiske og sikkerhetspolitiske endringer. Flere land har innført store bistandskutt. USA har innført bistandsfrys. Da opplever millioner av mennesker at teppet er dratt bort under bena deres. Det skaper mer ustabilitet. Jeg har dyp respekt for at Redd Barna står i en veldig krevende situasjon etter at USA annonserte sin bistandsfrys. Dette rammer millioner av barn og deres familier. Og det gjør et sterkt inntrykk på meg.

Arbeiderparti-regjeringen har trygghet som hovedprioritet. Vi jobber for å se hvordan vi best kan innrette norsk bistand for å redde liv, bidra til utvikling og stå opp for grunnleggende rettigheter som er kjempet frem over mange år, fordi vi ønsker er tryggere verden for oss alle.